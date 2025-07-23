иллюстративное фото: из открытых источников

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свой пост

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Черногоренко в Facebook.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", - написала она.

Отметим, что на должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась, в частности, запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".

Напомним, в Резерв+ можно уплатить штраф за неуточнение персональных данных.