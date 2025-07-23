Из Минобороны ушла одна из главных разработчиц Резерв+
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко покидает свой пост
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Черногоренко в Facebook.
"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни", - написала она.
Отметим, что на должности заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко занималась, в частности, запуском таких приложений, как "Резерв+" и "Армия+".
Напомним, в Резерв+ можно уплатить штраф за неуточнение персональных данных.
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