В Резерв+ отключат важные услуги
В приложении Резерв+ в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" планируются технические работы. В настоящее время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ", – отметили в ведомстве.
В Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.
Напомним, в Резерв+ расширили список отсрочок от мобилизации. Новый функционал поможет работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.
12 сентября 2025, 18:41
