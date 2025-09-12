В Резерв+ отключат важные услуги

иллюстративное фото: из открытых источников

В приложении Резерв+ в ночь на 13 сентября не будут доступны услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"13 сентября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберег" планируются технические работы. В настоящее время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить документ", – отметили в ведомстве.

В Минобороны посоветовали мужчинам заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа, чтобы он всегда был под рукой.

Напомним, в Резерв+ расширили список отсрочок от мобилизации. Новый функционал поможет работникам образования быстро оформить отсрочку от мобилизации.