Резерв+ тимчасово не працюватиме: Міноборони пояснило причину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 9 жовтня з 00:00 до 06:00 в реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. Це вплине на роботу Резерв+

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У зазначений час в застосунку Резерв+ тимчасово не можна отримати послуги чи оновити документ.

"Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та виберіть "Завантажити PDF", – попередили у міністерстві.

У Міноборони додали, що роботи будуть завершені о 06:00, після чого сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, Міноборони покинула одна з головних розробниць Резерв+. Йдеться про заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.