Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro: хто може скористатися

Google відкрив річний безплатний доступ до підписки AI Pro для українських студентів. Пропозиція діє до 9 грудня 2025 року включно, і скористатися нею можуть студенти українських ЗВО, які досягли 18 років

Про це повідомляє офіційний блог компанії, передає RegioNews.

План Google AI Pro включає низку передових інструментів штучного інтелекту, зокрема:

Gemini 2.5 Pro — потужна модель для генерації текстів, аналізу та креативних завдань;

функцію Deep Research — для глибокого пошуку з перевіркою джерел;

NotebookLM — інструмент для роботи з великими обсягами тексту та нотатками;

Veo 3 — модель генерації відео зі звуком;

розширені можливості Jules — асинхронного ШІ-агента для програмування;

2 ТБ хмарного сховища у Google Диску, Фото та Gmail.

Окрім цього, Google організовує безплатний вебінар "Gemini Академія для Студентів", який відбудеться 21 жовтня о 17:00. На ньому учасників навчатимуть, як ефективно користуватися функціоналом AI Pro. Для участі необхідно зареєструватися через форму за посиланням і дочекатися підтвердження на пошту.

