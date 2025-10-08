11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 16:44

Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro: хто може скористатися

08 жовтня 2025, 16:44
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Google відкрив річний безплатний доступ до підписки AI Pro для українських студентів. Пропозиція діє до 9 грудня 2025 року включно, і скористатися нею можуть студенти українських ЗВО, які досягли 18 років

Про це повідомляє офіційний блог компанії, передає RegioNews.

План Google AI Pro включає низку передових інструментів штучного інтелекту, зокрема:

  • Gemini 2.5 Pro — потужна модель для генерації текстів, аналізу та креативних завдань;
  • функцію Deep Research — для глибокого пошуку з перевіркою джерел;
  • NotebookLM — інструмент для роботи з великими обсягами тексту та нотатками;
  • Veo 3 — модель генерації відео зі звуком;
  • розширені можливості Jules — асинхронного ШІ-агента для програмування;
  • 2 ТБ хмарного сховища у Google Диску, Фото та Gmail.

Окрім цього, Google організовує безплатний вебінар "Gemini Академія для Студентів", який відбудеться 21 жовтня о 17:00. На ньому учасників навчатимуть, як ефективно користуватися функціоналом AI Pro. Для участі необхідно зареєструватися через форму за посиланням і дочекатися підтвердження на пошту.

Нагадаємо, 46-річний проректор, депутат Харківської обласної ради від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" організував протиправну схему ухилення від мобілізації через фіктивне студентство. Він також залучив до схеми колег з іншого закладу освіти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
google студенти
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15 вересня 2025, 15:59
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені
08 жовтня 2025, 17:19
На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ
08 жовтня 2025, 17:11
У Дніпрі жінку засуджено до 10 років ув’язнення за створення дитячої порнографії із власним сином
08 жовтня 2025, 16:54
Засудили агентку РФ, яка коригувала удари по житлових районах Донеччини
08 жовтня 2025, 16:50
На Київщині чоловік вбив дружину ножем
08 жовтня 2025, 16:21
В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну
08 жовтня 2025, 16:12
У Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів
08 жовтня 2025, 15:59
Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше
08 жовтня 2025, 15:56
На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС
08 жовтня 2025, 15:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »