Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители выяснили, что подозреваемый зарабатывал по фиктивным студенческим приглашениям, которые помогали иностранцам легализовать пребывание в Украине

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве правоохранители разоблачили схему, по которой иностранцы могли попадать в Украину под видом студентов. По данным Оболонской окружной прокуратуры, подозреваемым по этому делу 26-летний гражданин Пакистана. Ему сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц и по корыстным поводам. Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что подозреваемый через Telegram-канал предлагал иностранцам возможность приехать в Украину под предлогом обучения. Так, он организовал приглашение для гражданина Египта от украинского университета, которое должно стать основанием для въезда на территорию страны. Однако обучение было только формальным и не имело реального содержания.

За свои услуги фигурант получил 2 тысячи долларов на банковскую карту и еще 100 долларов наличными. Интересно, что сам подозреваемый находился в Украине легально как студент одного из медицинских учебных учреждений. Это позволило ему проверить механизм легализации и дальнейшего выезда в страны Европы, которым пользовались другие иностранцы.

В прокуратуре подчеркнули, что по инкриминируемой статье мужчине может грозить от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело расследуют, а следователи собирают доказательства возможной причастности других лиц к этой схеме.

