13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 16:46

Первокурсники Львовской политехники массово выезжают за границу – ректор

18 сентября 2025, 16:46
Фото: иллюстративное
В учебном учреждении отмечают массовый отток уже поступивших первокурсников из-за выезда студентов за границу

Об этом в интервью порталу Dou.ua рассказала ректор политехники Наталья Шаховская, передает RegioNews.

По словам ректора, одной из причин возвращения преподавателей и возобновления очного обучения стало желание обеспечить стабильный образовательный процесс в университете. Преподаватели уже вернулись в Украину и проводят занятия для студентов во Львове.

В то же время ректор отметила, что значительная часть первокурсников выезжает за границу. Это связано с приближением возраста, когда пересечение государственной границы станет ограниченным. Университет активно поддерживает контакт с родителями и студентами, однако не может гарантировать полную безопасность за пределами страны.

Наталья Шаховская подчеркнула, что главная задача университета – поощрить часть студентов вернуться в Украину. Она отметила, что отток студентов сейчас является самой большой проблемой для политехники, и университет делает все возможное, чтобы заинтересовать выехавших. Ранее она также подтвердила, что количество поступающих уменьшается именно из-за их отъезда за границу.

Ранее сообщалось, в Хмельницком общежитии Высшего профессионального училища жестоко избили первокурсника. Мать пострадавшего рассказала об удивительном поведении сына еще с начала учебного года.

