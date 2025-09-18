Первокурсники Львовской политехники массово выезжают за границу – ректор

Фото: иллюстративное

Об этом в интервью порталу Dou.ua рассказала ректор политехники Наталья Шаховская, передает RegioNews.

По словам ректора, одной из причин возвращения преподавателей и возобновления очного обучения стало желание обеспечить стабильный образовательный процесс в университете. Преподаватели уже вернулись в Украину и проводят занятия для студентов во Львове.

В то же время ректор отметила, что значительная часть первокурсников выезжает за границу. Это связано с приближением возраста, когда пересечение государственной границы станет ограниченным. Университет активно поддерживает контакт с родителями и студентами, однако не может гарантировать полную безопасность за пределами страны.

Наталья Шаховская подчеркнула, что главная задача университета – поощрить часть студентов вернуться в Украину. Она отметила, что отток студентов сейчас является самой большой проблемой для политехники, и университет делает все возможное, чтобы заинтересовать выехавших. Ранее она также подтвердила, что количество поступающих уменьшается именно из-за их отъезда за границу.

Ранее сообщалось, в Хмельницком общежитии Высшего профессионального училища жестоко избили первокурсника. Мать пострадавшего рассказала об удивительном поведении сына еще с начала учебного года.