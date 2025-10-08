11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 15:33

За час повномасштабної війни держава витратила 5 млн грн на перегляд порно

08 жовтня 2025, 15:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На перегляд порнографії з бюджету витратили 5 мільйонів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ЕП.

Як стало відомо, від початку великої війни українські суди винесли 247 вироків за різними частинами ст. 301 ККУ. Загалом за цей час засудили 287 осіб. Більшість (приблизно 150) – за розповсюдження власного контенту, решта – чужого. Найчастіше збут пікантного контенту відбувався через сайти, вебкамери або месенджери.

Журналісти видання з’ясували, скільки держава витрачає на "експертизу" пікантних фото та відео. За їхніми підрахунками, загальна сума витрат на експертизи може сягати 4,9 млн грн із 2022 року.

"Згідно з одним рішенням суду, за 33 години перегляду відео експерт отримав близько 15 тис. грн – тобто, приблизно 500 грн за годину. Іншими словами, держава щедро платить за перегляд порно – під грифом "боротьби за моральність"", – пише видання.

Нагадаємо, чинне законодавство передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії (за участю повнолітніх людей) у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до 7 років.

Як повідомлялось, жінку із Дніпра засудили до 10 років позбавлення волі за створення дитячого порно із власним сином. Фото- та відеоматеріали вона поширювала у закритому Телеграм-каналі.

порнографія Україна розслідування експертиза гроші бюджет
Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною: названо дату затвердження
08 жовтня 2025, 15:28
Від початку 2025 року ДБР направило до суду 5879 обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників
08 жовтня 2025, 14:59
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
