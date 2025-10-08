Верховна Рада України на засіданні 8 жовтня ухвалила законопроєкт №13174, який передбачає можливість безоплатного отримання у власність земельних ділянок громадянами, чиє майно було знищено внаслідок збройної агресії Росії

Про це повідомляє пресслужба парламенту, передає RegioNews.

Згідно з новим законом, якщо право власності на нерухомість було анульовано в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їх спадкоємці зможуть повернути або оформити у власність землю, на якій раніше знаходився зруйнований об'єкт. Отримати таку ділянку можна буде безоплатно або без проведення земельних торгів.

Рішення діятиме протягом усього періоду воєнного стану і ще протягом п’яти років після його завершення. Крім того, закон спрощує процедури забудови: у разі, якщо цільове призначення земельної ділянки відповідає тому, що мало зруйноване майно, нове будівництво можна буде здійснювати без розроблення містобудівної документації.

Документ також передбачає запобіжники для уникнення зловживань. Зокрема, право на землю надаватиметься лише на підставі підтверджених даних з державних реєстрів і виключно тим громадянам, чиє майно було фактично зруйноване.

Нагадаємо, у Ніжинському районі двоє місцевих мешканців незаконно отримали понад 200 тисяч гривень компенсацій за нібито пошкоджене обстрілами житло.