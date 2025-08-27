Фото: pixabay

В Нежинском районе двое местных жителей незаконно получили более 200 тысяч гривен компенсаций за якобы поврежденное обстрелами жилье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что мужчины подали поддельные документы о разрушенных в результате обстрелов дома. На основании этих справок они незаконно получили из госбюджета более 200 тысяч гривен компенсационных выплат.

Правоохранители разоблачили схему и собрали доказательства. Обвинительные акты передали в суд.

За мошенничество фигурантам грозит штраф, общественные работы или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов. Фигуранту грозит заключение.