11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 14:59

Від початку 2025 року ДБР направило до суду 5879 обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників

08 жовтня 2025, 14:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці продовжують активну боротьбу з корупційними злочинами та притягують до відповідальності чиновників та правоохоронців, які зловживають службовим становищем чи чинять інші посадові злочини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, за 9 місяців 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду 5879 обвинувальних актів стосовно 6321 особи.

Серед них:

  • 2 посадовці категорії "А";
  • 4 народних депутати;
  • 2 члени Кабінету Міністрів;
  • 15 суддів;
  • 1 126 правоохоронців;
  • 37 працівників податкових органів;
  • 73 митники;
  • 117 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 107 працівників Державної лісової охорони;
  • 57 працівників органів та підрозділів цивільного захисту;
  • інші посадовці та службовці, що є суб’єктами ДБР.

Крім того, співробітники відомства повідомили 14883 підозри та затримали 1757 осіб.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки. Відомство системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни.

