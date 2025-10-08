Від початку 2025 року ДБР направило до суду 5879 обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці продовжують активну боротьбу з корупційними злочинами та притягують до відповідальності чиновників та правоохоронців, які зловживають службовим становищем чи чинять інші посадові злочини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, за 9 місяців 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду 5879 обвинувальних актів стосовно 6321 особи.

Серед них:

2 посадовці категорії "А";

4 народних депутати;

2 члени Кабінету Міністрів;

15 суддів;

1 126 правоохоронців;

37 працівників податкових органів;

73 митники;

117 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

107 працівників Державної лісової охорони;

57 працівників органів та підрозділів цивільного захисту;

інші посадовці та службовці, що є суб’єктами ДБР.

Крім того, співробітники відомства повідомили 14883 підозри та затримали 1757 осіб.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки. Відомство системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни.