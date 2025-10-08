Від початку 2025 року ДБР направило до суду 5879 обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників
Правоохоронці продовжують активну боротьбу з корупційними злочинами та притягують до відповідальності чиновників та правоохоронців, які зловживають службовим становищем чи чинять інші посадові злочини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, за 9 місяців 2025 року працівники ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду 5879 обвинувальних актів стосовно 6321 особи.
Серед них:
- 2 посадовці категорії "А";
- 4 народних депутати;
- 2 члени Кабінету Міністрів;
- 15 суддів;
- 1 126 правоохоронців;
- 37 працівників податкових органів;
- 73 митники;
- 117 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 107 працівників Державної лісової охорони;
- 57 працівників органів та підрозділів цивільного захисту;
- інші посадовці та службовці, що є суб’єктами ДБР.
Крім того, співробітники відомства повідомили 14883 підозри та затримали 1757 осіб.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки. Відомство системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни.
