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04 апреля 2025, 10:45

Россия уничтожает культуру: в Украине повреждены 1419 памятников наследия

04 апреля 2025, 10:45
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фото: kupiansk.city
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В Украине в результате полномасштабной российской агрессии получили повреждения 1419 памятников культурного наследия и 2233 объекта культурной инфраструктуры

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, передает RegioNews.

По информации, предоставленной областными и Киевской городской военными администрациями, по состоянию на 25 марта повреждено 1419 памятников культурного наследия. Среди них – 139 объектов национального значения, 1184 местных и 96 вновь обнаруженных.

Больше всего пострадали Харьковщина, Херсонщина, Донетчина и Одесщина.

В целом из-за обстрелов и боевых действий повреждены культурные памятники в 18 областях и Киеве.

Кроме этого, разрушения получили 2233 объекта культурной инфраструктуры, из которых 409 уничтожены полностью.

Наибольшие потери понесли учреждения культуры в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Напомним, в конце марта в Днепре в результате российской атаки повреждено историческое здание — дворец князя Потемкина.

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