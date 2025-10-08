11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 14:14

Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму

08 жовтня 2025, 14:14
Фото: ГУР Міноборони
Російські окупанти викрали понад 170 культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передає RegioNews.

Серед викрадених – понад 140 артефактів із Криму, здобутих під час незаконних археологічних розкопок на об'єктах Південного передмістя Херсонесу Таврійського, городищі Кадиківське та пам'ятці візантійської архітектури Церква Іоанна Предтечі.

Також 37 експонатів було вивезено з Національного історико-археологічного музею Кам'яна Могила до музею Херсонес Таврійський під виглядом "тимчасової виставки" у 2023 році.

У ГУР зазначають, що Росія, привласнюючи українську культуру, намагається стерти національну ідентичність України та легалізувати окупацію.

Документування цих злочинів є першим кроком до притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії зазнали пошкоджень 1419 пам'яток культурної спадщини та 2233 об'єкти культурної інфраструктури. Найбільше постраждали Харківщина, Херсонщина, Донеччина та Одещина.

