08 октября 2025, 07:39

В Крыму оккупанты проверяют телефоны школьников: ищут VPN и украинский язык

08 октября 2025, 07:39
В школах временно оккупированного Крыма представители российских властей и военные проверяют телефоны учеников, ища "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Если в телефоне ребенка обнаруживают украинскую раскладку или контент на украинском языке, школьника и его родителей могут вызвать "на разговор" или подвергнуть дополнительным проверкам.

Такие рейды являются очередным инструментом тотального контроля и идеологического давления. По словам активистов, оккупанты пытаются искоренить любые проявления украинской идентичности, оправдывая это "заботой о безопасности". На самом же деле это часть системной кампании устрашения детей и навязывания лояльности к российскому режиму.

Подобные действия – элемент политики русификации и уничтожения украинской культуры на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти преследуют родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских онлайн-школах, угрожая штрафами и даже лишением родительских прав.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и занятий они проводят пропагандистские уроки.

Иностранный легион РФ: кого Кремль бросает в войну против Украины
08 октября 2025, 07:16
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
