В Крыму оккупанты проверяют телефоны школьников: ищут VPN и украинский язык

Фото: ГПК

В школах временно оккупированного Крыма представители российских властей и военные проверяют телефоны учеников, ища "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

Если в телефоне ребенка обнаруживают украинскую раскладку или контент на украинском языке, школьника и его родителей могут вызвать "на разговор" или подвергнуть дополнительным проверкам.

Такие рейды являются очередным инструментом тотального контроля и идеологического давления. По словам активистов, оккупанты пытаются искоренить любые проявления украинской идентичности, оправдывая это "заботой о безопасности". На самом же деле это часть системной кампании устрашения детей и навязывания лояльности к российскому режиму.

Подобные действия – элемент политики русификации и уничтожения украинской культуры на временно оккупированных территориях.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти преследуют родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских онлайн-школах, угрожая штрафами и даже лишением родительских прав.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе россияне "промывают мозги" детям в детских садах. Вместо зарядки и занятий они проводят пропагандистские уроки.