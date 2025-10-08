Україну накриє похолодання з дощами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 9 жовтня, в Україні переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів, вдень погода покращиться на Одещині та Миколаївщині. Проте все ж в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10…+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14…+19 градусів.

На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди нижче +10 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, вогко, вдень до +12 градусів.

Як повідомлялось, у середу, 8 жовтня, в Україні прогнозують дощі, сильний вітер та контрастну температуру повітря. Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південних регіонах.