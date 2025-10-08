11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 13:10

Україну накриє похолодання з дощами

08 жовтня 2025, 13:10
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 9 жовтня, в Україні переважатиме хмарна волога погода з періодичними дощами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Крайній захід України, частина центру уникнуть серйозних опадів, вдень погода покращиться на Одещині та Миколаївщині. Проте все ж в Україні переважатиме дощова хмарна погода.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +10…+13 градусів, найтепліша смуга витягнеться від Одещини до Полтавщини, в ній очікується +14…+19 градусів.

На Тернопільщині, Хмельниччині та у Чернівецькій області подекуди нижче +10 градусів.

У Києві завтра буде хмарно, вогко, вдень до +12 градусів.

Як повідомлялось, у середу, 8 жовтня, в Україні прогнозують дощі, сильний вітер та контрастну температуру повітря. Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південних регіонах.

погода прогноз Синоптики дощ похолодання
