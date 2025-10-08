Фейкові будинки: у поліції попередили про нову схему аферистів
Шахраї стали використовувати нову схему обману. Правоохоронці розповіли, як не втратити гроші
Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.
Начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков розповів про нову схему шахраїв. Аферисти створюють фейкові оголошення про оренду будинків у Карпатах.
Шахраї виманюють в людей передоплату за відпочинок, якого насправді не існує. Правоохоронці радять звертати увагу на такі речі:
- новостворений акаунт;
- багато фото, завантажених в один день;
- серед підписників - переважно боти;
- відсутні відмітки людей;
- немає контактного номера;
- занадто низька ціна;
- оплата не на ФОП чи ТОВ;
- відмова від відеозв’язку;
- часті зміни назви сторінки.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили хакера з Вінниччини, який викрадав дані користувачів із США та Канади. 31-річний чоловік створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.
На Закарпатті двоє молодиків викрали у жінки понад 5100€Всі новини »
07 жовтня 2025, 20:32
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі блоги »