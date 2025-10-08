Фото: Нацполіція

Шахраї стали використовувати нову схему обману. Правоохоронці розповіли, як не втратити гроші

Про це повідомляє Кіберполіція, передає RegioNews.

Начальник відділу протидії онлайн-шахрайствам Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков розповів про нову схему шахраїв. Аферисти створюють фейкові оголошення про оренду будинків у Карпатах.

Шахраї виманюють в людей передоплату за відпочинок, якого насправді не існує. Правоохоронці радять звертати увагу на такі речі:

новостворений акаунт;

багато фото, завантажених в один день;

серед підписників - переважно боти;

відсутні відмітки людей;

немає контактного номера;

занадто низька ціна;

оплата не на ФОП чи ТОВ;

відмова від відеозв’язку;

часті зміни назви сторінки.

