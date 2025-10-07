В Никополе россияне обстреляли подразделение ГСЧС: пострадал спасатель
По предварительным данным, российские войска нанесли прицельный артиллерийский удар по территории части
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
В результате атаки пострадал 33-летний спасатель. Мужчина получил осколочное ранение ноги, его коллеги оперативно оказали помощь и доставили в больницу.
Обстрел нанес также значительный материальный ущерб. В результате удара повреждено здание пожарного депо, выбиты окна и разрушена часть конструкций. На месте происшествия работают соответствующие службы, фиксирующие последствия атаки и оценивающие масштабы повреждений.
По информации местных властей, обстрелы Никополя продолжаются регулярно. Российские войска часто ориентируются на гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты критической важности и спасательные службы. Такие действия представляют опасность не только для гражданских, но и для тех, кто ежедневно спасает жизнь людей.
Ранее сообщалось, ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Несмотря на это, Никопольский район все же подвергся новым атакам – оккупанты продолжают обстреливать территорию дронами и артиллерией, нанося вред гражданской инфраструктуре.