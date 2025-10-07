Фото: ГСЧС Украины

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В результате атаки пострадал 33-летний спасатель. Мужчина получил осколочное ранение ноги, его коллеги оперативно оказали помощь и доставили в больницу.

Пострадал 33-летний спасатель

Обстрел нанес также значительный материальный ущерб. В результате удара повреждено здание пожарного депо, выбиты окна и разрушена часть конструкций. На месте происшествия работают соответствующие службы, фиксирующие последствия атаки и оценивающие масштабы повреждений.

Российские войска попали в подразделение ГСЧС

По информации местных властей, обстрелы Никополя продолжаются регулярно. Российские войска часто ориентируются на гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты критической важности и спасательные службы. Такие действия представляют опасность не только для гражданских, но и для тех, кто ежедневно спасает жизнь людей.

Ранее сообщалось, ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Несмотря на это, Никопольский район все же подвергся новым атакам – оккупанты продолжают обстреливать территорию дронами и артиллерией, нанося вред гражданской инфраструктуре.