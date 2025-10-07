11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 18:13

В Никополе россияне обстреляли подразделение ГСЧС: пострадал спасатель

07 октября 2025, 18:13
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

По предварительным данным, российские войска нанесли прицельный артиллерийский удар по территории части

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

В результате атаки пострадал 33-летний спасатель. Мужчина получил осколочное ранение ноги, его коллеги оперативно оказали помощь и доставили в больницу.

Пострадал 33-летний спасатель

Обстрел нанес также значительный материальный ущерб. В результате удара повреждено здание пожарного депо, выбиты окна и разрушена часть конструкций. На месте происшествия работают соответствующие службы, фиксирующие последствия атаки и оценивающие масштабы повреждений.

Российские войска попали в подразделение ГСЧС

По информации местных властей, обстрелы Никополя продолжаются регулярно. Российские войска часто ориентируются на гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты критической важности и спасательные службы. Такие действия представляют опасность не только для гражданских, но и для тех, кто ежедневно спасает жизнь людей.

Ранее сообщалось, ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили шесть вражеских беспилотников. Несмотря на это, Никопольский район все же подвергся новым атакам – оккупанты продолжают обстреливать территорию дронами и артиллерией, нанося вред гражданской инфраструктуре.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Никополь Днепропетровская область ГСЧС спасатель ранение война
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
В Кировоградской области столкнулись два грузовика: одного водителя деблокировали спасатели
07 октября 2025, 09:34
Россия атаковала Украину двумя "Искандерами" и более 150 дронами: сколько удалось сбить
07 октября 2025, 09:15
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного
07 октября 2025, 19:19
В Кривом Роге задержаны три человека за похищение и вымогательство $500 тыс.
07 октября 2025, 19:17
8 тысяч долларов за путешествие через Тису: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
07 октября 2025, 18:55
Четыре дня без еды и тепла: пропавшего жителя Ровенской области обнаружили живым в лесу
07 октября 2025, 18:52
В Харьковской области мужчина застрелил собаку: полиция начала расследование
07 октября 2025, 18:35
Шторм приближается: в Одесской области продолжили дистанционное обучение для всех учеников
07 октября 2025, 18:26
Завтра в Украине прогнозируют дожди и сильный ветер
07 октября 2025, 17:59
В Шостке на Сумщине люди готовят еду на улицах из-за блекаута
07 октября 2025, 17:55
Украина наращивает импорт газа из-за российских ударов
07 октября 2025, 17:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »