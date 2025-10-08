Іноземний легіон РФ: кого Кремль кидає у війну проти України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія все активніше залучає іноземних військових, намагаючись компенсувати величезні втрати на фронті. Кремль вербує кубинців, північнокорейців, африканців і мігрантів із Центральної Азії

Про це пише Forbes, передає RegioNews.

Як зазначає видання, для Москви це спосіб продовжити війну без внутрішнього опору, а для її союзників – можливість отримати бойовий досвід у сучасній війні.

За даними українських чиновників, уже незабаром на боці Росії можуть воювати до 25 тисяч кубинців. Це зробить їх найбільш чисельним іноземним підрозділом серед союзників Кремля.

Кубинцям обіцяють платити близько 2000 доларів на місяць, що у десятки разів перевищує середню зарплату на острові – приблизно 20 доларів. Саме фінансова вигода спонукає багатьох іти на війну.

Водночас деякі з завербованих стверджують, що їх обманом відправили на фронт – нібито пропонували роботу на будівництві, а насправді опинилися в окопах.

Доцент Центру Міллера Університету Вірджинії Крістіна Лопес-Готтарді зазначає, що Куба нині переживає серйозну економічну та енергетичну кризу, тому російські гроші здаються "астрономічними". Експерти вважають, що такий масштаб вербування був би неможливий без мовчазної згоди кубинської влади.

Народна депутатка Олександра Устинова вважає, що участь військових із Куби та КНДР має радше політичне, ніж практичне значення.

"Росія завербувала близько 20 000 кубинців; понад 1000 із них уже воюють в Україні, і ми знищили близько 40. Ми маємо їхні паспорти як доказ. Мета полягає в тому, щоб показати, що в них є надійні партнери", – сказала вона.

За словами Устинової, світ дедалі більше ділиться на демократичні держави та авторитарні режими, серед яких Росія, Іран і Північна Корея.

Професор політичних наук Рутгерського університету Олександр Мотиль вважає, що Куба бачить у війні шанс для заробітку:

"Кубинські солдати отримують надзвичайно високу зарплату. Якщо вони загинуть – їхні вдови стануть багатими. Якщо виживуть – стануть героями. У будь-якому разі, Куба отримає desperately потрібні гроші, а режим може приписати собі заслуги".

Він також додає, що підтримка Москви допомагає Гавані підкреслити свою революційну ідентичність і "вколоти Вашингтон". Водночас це демонструє слабкість Росії:

"Залучення солдатів з Куби, КНДР, Африки та Центральної Азії – це ознака відчаю. Путін бачить, що росіяни дедалі менше готові гинути даремно, тому дозволяє іноземцям воювати замість них."

За даними Forbes, до липня 2025 року іноземці становили 49% усіх російських військовополонених, тоді як у 2022 році їх було лише 1%.

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан зазначає, що без іноземного рекрутингу Росія вже не могла б підтримувати активні наступи.

Крім того, журналісти виявили, що Кремль примушує до служби африканських студентів і трудових мігрантів, погрожуючи депортацією. Полонені з Камеруну, Сенегалу та Зімбабве розповіли, що їх вербували під виглядом роботи на фабриках або в кафе, а за кілька тижнів відправляли на фронт.

Нагадаємо, ще торік Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях України місцеві помітили чергових найманців Кремля. Зокрема, росіяни завезли туди бойовиків із Куби та Нігерії.

