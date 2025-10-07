11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 12:59

ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки

07 жовтня 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення РФ Бюро розслідує 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, зокрема:

  • 1 895 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);
  • 696 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);
  • 46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

У відомстві додали, що станом на початок жовтня 2025 року:

  • 1 519 особам повідомлено про підозру;
  • 515 осіб оголошено в розшук;
  • 1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;
  • 1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.

"Серед останніх результатів – реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Державне бюро розслідувань виявило значні корупційні схеми в лісовій галузі, які завдали державі збитків на суму понад 700 мільйонів гривень.

