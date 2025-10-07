ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення РФ Бюро розслідує 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, зокрема:

1 895 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

696 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

У відомстві додали, що станом на початок жовтня 2025 року:

1 519 особам повідомлено про підозру;

515 осіб оголошено в розшук;

1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;

1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.

"Серед останніх результатів – реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Державне бюро розслідувань виявило значні корупційні схеми в лісовій галузі, які завдали державі збитків на суму понад 700 мільйонів гривень.