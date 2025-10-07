ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки
Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення РФ Бюро розслідує 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, зокрема:
- 1 895 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);
- 696 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);
- 46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
У відомстві додали, що станом на початок жовтня 2025 року:
- 1 519 особам повідомлено про підозру;
- 515 осіб оголошено в розшук;
- 1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;
- 1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.
"Серед останніх результатів – реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями", – йдеться у повідомленні.
