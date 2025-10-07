Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 жовтня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо, станом на 9:00 сили ППО знищили або подавили 88 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей – на півночі й сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет і 52 ударних дронів на десяти локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на двох місцях.

Нагадаємо, російські війська здійснили чергові удари по енергетичній та залізничній інфраструктурі України. Під прицілом були Полтавська та Сумська області.