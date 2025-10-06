12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 20:04

Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт

06 жовтня 2025, 20:04
Фото: ілюстративне
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який пропонує внести зміни до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України". Документ передбачає розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"

Про це йдеться в проєкті Закону Верховної Ради України, передає RegioNews.

Проєкт закону був отриманий парламентом 6 жовтня 2025 року та одразу переданий на розгляд керівництву. Наразі він перебуває на стадії ознайомлення та первинного опрацювання.

Законодавці зазначають, що метою ініціативи є зміцнення символічного значення національної валюти та відображення духовних цінностей у державних символах. У тексті документа детально прописано порядок розміщення напису та його формат на банкнотах.

Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді

Якщо законопроєкт буде ухвалений, українські банкноти отримають новий елемент оформлення, який має підкреслити культурну та історичну ідентичність країни. Подальші етапи розгляду передбачають обговорення в комітетах парламенту та голосування в сесійній залі.

Нагадаємо, українські депутати зареєстрували проєкт постанови щодо висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ініціатори вже передали документ керівництву Верховної Ради, а його деталі викликали неабиякий інтерес у політичних колах.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
