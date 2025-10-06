Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який пропонує внести зміни до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України". Документ передбачає розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"
Про це йдеться в проєкті Закону Верховної Ради України, передає RegioNews.
Проєкт закону був отриманий парламентом 6 жовтня 2025 року та одразу переданий на розгляд керівництву. Наразі він перебуває на стадії ознайомлення та первинного опрацювання.
Законодавці зазначають, що метою ініціативи є зміцнення символічного значення національної валюти та відображення духовних цінностей у державних символах. У тексті документа детально прописано порядок розміщення напису та його формат на банкнотах.
Якщо законопроєкт буде ухвалений, українські банкноти отримають новий елемент оформлення, який має підкреслити культурну та історичну ідентичність країни. Подальші етапи розгляду передбачають обговорення в комітетах парламенту та голосування в сесійній залі.
