У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який пропонує внести зміни до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України". Документ передбачає розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"

Про це йдеться в проєкті Закону Верховної Ради України, передає RegioNews.

Проєкт закону був отриманий парламентом 6 жовтня 2025 року та одразу переданий на розгляд керівництву. Наразі він перебуває на стадії ознайомлення та первинного опрацювання.

Законодавці зазначають, що метою ініціативи є зміцнення символічного значення національної валюти та відображення духовних цінностей у державних символах. У тексті документа детально прописано порядок розміщення напису та його формат на банкнотах.

Законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді

Якщо законопроєкт буде ухвалений, українські банкноти отримають новий елемент оформлення, який має підкреслити культурну та історичну ідентичність країни. Подальші етапи розгляду передбачають обговорення в комітетах парламенту та голосування в сесійній залі.

