Навчальні центри ЗСУ переносять углиб України: названа причина

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", – зазначив Сирський.

За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу для того, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок.

Нагадаємо, відомий ведучий ICTV Вадим Карп'як добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Журналіст планує приєднатися до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.