12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 18:41

Навчальні центри ЗСУ переносять углиб України: названа причина

06 жовтня 2025, 18:41
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Навчальні центри ЗСУ переносять вглиб України через дронові та ракетні загрози

Як передає RegioNews, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", – зазначив Сирський.

За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу для того, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок.

Нагадаємо, відомий ведучий ICTV Вадим Карп'як добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Журналіст планує приєднатися до 8 корпусу Десантно-штурмових військ.

У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон
06 жовтня 2025, 20:05
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
06 жовтня 2025, 19:20
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
