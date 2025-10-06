ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в ефірі Херсон Оперативний заявив український військовослужбовець, старший лейтенант Національної гвардії України, Владислав Стоцький.

За його словами, зараз у ТЦК діють наступні розцінки: коли тебе ТЦК хапають за руку — €500 і тебе відпускають. Садять в бус — €1000. Привозять в ТЦК, оформлюють документи — €10.000.

Зазначимо, у травні 2025 року Президент України Володимир Зеленський вручив старшому лейтенанту Владиславу Стоцькому орден "Золота Зірка".

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для уникнення мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито "погане" здоров’я.