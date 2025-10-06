12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 13:42

Прайс ТЦК: військовий розповів, скільки коштує відкупитися від армії

06 жовтня 2025, 13:42
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У системі ТЦК та СП продовжують процвітати корупційній схеми

Як передає RegioNews, про це в ефірі Херсон Оперативний заявив український військовослужбовець, старший лейтенант Національної гвардії України, Владислав Стоцький.

За його словами, зараз у ТЦК діють наступні розцінки: коли тебе ТЦК хапають за руку — €500 і тебе відпускають. Садять в бус — €1000. Привозять в ТЦК, оформлюють документи — €10.000.

Зазначимо, у травні 2025 року Президент України Володимир Зеленський вручив старшому лейтенанту Владиславу Стоцькому орден "Золота Зірка".

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ викрила заступника начальника одного з управлінь Мін’юсту, який організував корупційну схему для уникнення мобілізації. Посадовець пропонував за $20 000 сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про нібито "погане" здоров’я.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
армія корупція корупційні скандали в Міноборони ТЦК ухилення від мобілізації
На Волині чоловіки влаштували бізнес на довідках для ухилянтів
02 жовтня 2025, 22:45
У Харкові чиновник ТЦК безпідставно вносив зміни до системи "Оберіг"
02 жовтня 2025, 14:55
В Одесі правоохоронець виключав з розшуку СЗЧ за 5 тисяч доларів
01 жовтня 2025, 19:40
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »