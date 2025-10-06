Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Циклон, що розташувався на півдні, разом із своїми атмосферними фронтами завтра стане причиною дощів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

У вівторок, 7 жовтня, дощі очікуються на Одещині, Вінниччині, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях.

На решті території України без істотних опадів.

Температура повітря буде неоднорідною, на заході холоднувато, +9…+12, на півдні та сході буде найтепліше, +15…+21, на півночі +12…+14, у центрі +12…+16, на Дніпропетровщині до +18 градусів.

У Києві завтра без істотних опадів, вдень до +14 градусів.

Як повідомлялось, 6 жовтня очікується хмарна погода з невеликими дощами на більшості територій, водночас на півночі та сході опади малоймовірні.