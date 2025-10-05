Фото: Facebook/ Юлия Свириденко

Педагоги на прифронтовых территориях получат дополнительную ежемесячную выплату, чтобы поддержать их работу в условиях войны

Об этом в Facebook-публикации сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Учителя, работающие на прифронтовых территориях, теперь будут получать ежемесячную доплату в размере 4000 гривен после уплаты налогов. Это решение приняло правительство Украины на последнем заседании, чтобы поддержать педагогов в сложных условиях войны, когда работа в школах часто проходит под обстрелами.

Повышенная доплата касается около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Денежные средства будут начислены уже в октябре, за сентябрь этого года.

В бюджете на 2026 год заложено также повышение зарплат педагогов на 50%, что должно дополнительно стимулировать и поддержать работу учителей по всей стране. Об этих и других инициативах правительства велась речь во время встречи с участниками национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine, где педагоги обсуждали актуальные проблемы и вызовы школьного образования во время войны.

Правительство отмечает важность поддержки учителей, которые продолжают обучать детей даже в зоне боевых действий. Ежедневная работа и устойчивость педагогов в сложных условиях являются примером ответственности и преданности делу, и именно на это направлены государственные инициативы.

