18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
10:38  05 октября
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
12:20  05 октября
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
05 октября 2025, 19:00

Правительство вводит ежемесячную доплату 4000 грн для учителей в прифронтовых громадах

05 октября 2025, 19:00
Фото: Facebook/ Юлия Свириденко
Педагоги на прифронтовых территориях получат дополнительную ежемесячную выплату, чтобы поддержать их работу в условиях войны

Об этом в Facebook-публикации сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Учителя, работающие на прифронтовых территориях, теперь будут получать ежемесячную доплату в размере 4000 гривен после уплаты налогов. Это решение приняло правительство Украины на последнем заседании, чтобы поддержать педагогов в сложных условиях войны, когда работа в школах часто проходит под обстрелами.

Повышенная доплата касается около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 громадах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Денежные средства будут начислены уже в октябре, за сентябрь этого года.

В бюджете на 2026 год заложено также повышение зарплат педагогов на 50%, что должно дополнительно стимулировать и поддержать работу учителей по всей стране. Об этих и других инициативах правительства велась речь во время встречи с участниками национальной Премии Global Teacher Prize Ukraine, где педагоги обсуждали актуальные проблемы и вызовы школьного образования во время войны.

Правительство отмечает важность поддержки учителей, которые продолжают обучать детей даже в зоне боевых действий. Ежедневная работа и устойчивость педагогов в сложных условиях являются примером ответственности и преданности делу, и именно на это направлены государственные инициативы.

Ранее сообщалось, украинцы должны готовиться к удорожанию жилья – цены на квартиры и аренду могут вырасти уже в ближайшее время.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
