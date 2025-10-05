Фото: Facebook/ Юлія Свириденко

Вчителі, які працюють на прифронтових територіях, відтепер отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4000 гривень після сплати податків. Це рішення ухвалив Уряд України на останньому засіданні, аби підтримати педагогів у складних умовах війни, коли робота у школах часто відбувається під обстрілами.

Підвищена доплата стосується близько 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти будуть нараховані вже у жовтні, за вересень цього року.

У бюджеті на 2026 рік закладено також підвищення заробітних плат педагогів на 50%, що має додатково стимулювати та підтримати роботу вчителів по всій країні. Про ці та інші ініціативи уряду йшла мова під час зустрічі з учасниками національної Премії Global Teacher Prize Ukraine, де педагоги обговорювали актуальні проблеми та виклики шкільної освіти у час війни.

Уряд наголошує на важливості підтримки вчителів, які продовжують навчати дітей навіть у зоні бойових дій. Щоденна праця та стійкість педагогів у складних умовах є прикладом відповідальності та відданості справі, і саме на це спрямовані державні ініціативи.

