З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 19:00

Уряд запровадив щомісячну доплату 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах

05 жовтня 2025, 19:00
Фото: Facebook/ Юлія Свириденко
Педагоги на прифронтових територіях отримуватимуть додаткову щомісячну виплату, щоб підтримати їхню роботу в умовах війни

Про це у Facebook-дописі повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Вчителі, які працюють на прифронтових територіях, відтепер отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі 4000 гривень після сплати податків. Це рішення ухвалив Уряд України на останньому засіданні, аби підтримати педагогів у складних умовах війни, коли робота у школах часто відбувається під обстрілами.

Підвищена доплата стосується близько 25 тисяч педагогів, які працюють у 84 громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Кошти будуть нараховані вже у жовтні, за вересень цього року.

У бюджеті на 2026 рік закладено також підвищення заробітних плат педагогів на 50%, що має додатково стимулювати та підтримати роботу вчителів по всій країні. Про ці та інші ініціативи уряду йшла мова під час зустрічі з учасниками національної Премії Global Teacher Prize Ukraine, де педагоги обговорювали актуальні проблеми та виклики шкільної освіти у час війни.

Уряд наголошує на важливості підтримки вчителів, які продовжують навчати дітей навіть у зоні бойових дій. Щоденна праця та стійкість педагогів у складних умовах є прикладом відповідальності та відданості справі, і саме на це спрямовані державні ініціативи.

Раніше повідомлялося, українці мають готуватися до подорожчання житла – ціни на квартири та оренду можуть зрости вже найближчим часом.

