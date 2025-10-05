Фото: ілюстративне

В Україні 6 жовтня очікується хмарна погода з невеликими дощами на більшості територій, водночас на півночі та сході опади малоймовірні

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків до 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 4-9° тепла, на півдні країни 8-13°. Вдень повітря прогріється до 10-15°, на півдні та сході очікується 13-18°. У Карпатах вночі пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом, температура 0-5° тепла, вдень 3-8°.

Місцями можливий туман

У Київській області синоптики прогнозують хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці можливий місцевий туман. Вітер південно-західний 3-8 м/с. Температура по області вночі 4-9°, вдень 10-15°. У Києві вночі очікується 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Подібні погодні умови варто врахувати при плануванні поїздок та перебування на відкритому повітрі, адже тумани можуть знижувати видимість на дорогах та вулицях.

