Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 октября российская армия атаковала Украину 109 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 9:00 силы ПВО сбили или подавили 73 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и других моделей – преимущественно на севере и востоке Украины.

Зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локацию, а также падение обломков на еще четырех локациях.

Напомним, 3 октября в Донецкой области в результате вражеских обстрелов без электроснабжения остались Дружковка, Константиновка и некоторые Краматорские районы.