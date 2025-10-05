Фото: ілюстративне

В Україні найближчим часом може зрости вартість житла як на купівлю, так і на оренду

Про це повідомляють фахівці з нерухомості, передає RegioNews.

Основними факторами називають подорожчання будівельних матеріалів, дефіцит нових проєктів та підвищений попит у більш безпечних регіонах. За даними аналітиків Oksagen, найвищі орендні ставки зараз у Ужгороді – 20 800 грн та Києві – 20 000 грн на місяць за однокімнатну квартиру.

Вартість будматеріалів від початку війни зросла на 35-45%, що суттєво впливає на ціни новобудов. Багато забудовників скоротили активність через високі ризики, тому введення нових квадратних метрів у експлуатацію відбувається повільніше, ніж формується попит. За прогнозами експертів, відновлення повного потоку нових об'єктів на ринок може зайняти роки.

Додатково на ринок впливає внутрішня міграція. Родини з прифронтових зон переїжджають до більш безпечних міст – Києва, Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Це створює додатковий тиск на попит та орендні ставки. Після завершення війни очікується новий сплеск інвестиційної активності на ринку нерухомості.

Водночас експерти звертають увагу, що істотного зростання цін не передбачається через низьку купівельну спроможність населення, обмежені іпотечні програми та високі відсоткові ставки. Сегмент оренди залишається стабільним, хоча у великих містах, за прогнозами, ціни можуть піднятися на 5-10% до кінця року.

Нагадаємо, в Україні подорожчала оренда квартир на 4,5% з початку року. Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень.