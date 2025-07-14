В Украине резко подорожала аренда квартир: где самое дорогое жилье

иллюстративное фото: из открытых источников

Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Так, средняя плата за аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составила 7 504 гривен. С начала года цены выросли на 4,5%. При этом общая инфляция достигла 6,5%.

За ведомства, первое место по стоимости аренды хранит Закарпатье – 11 956 гривен. С начала года цены здесь выросли на 1,6%.

На втором городе Львовская область – 10 942 гривен (+4,7%).

Замыкает топ-3 Ровенская область, где с начала года аренда подорожала на 3,9% до 10 280 гривен.

Самые низкие цены в Харьковской (3942 гривны), Запорожской (3684 гривны) и Херсонской (3243 гривны) областях.

Как сообщалось, в Украине строительство подорожало более чем на 70%.