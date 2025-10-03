Фото: ілюстративне

Європейський Союз знизив ціну на електроенергію для промислових підприємств до €50 за МВт-год

Про це повідомив представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Крикавський, передає RegioNews.

Водночас вартість електроенергії в Україні залишається високою і сягає $180 за МВт-год. Через це українські енергоємні підприємства, зокрема металургійні, втрачають конкурентні переваги порівняно з європейськими виробниками.

На форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС" Олег Крикавський підкреслив, що для підтримки конкурентоспроможності української металургії необхідно впроваджувати механізми регулювання та компенсації, подібні до тих, які діють у країнах ЄС. Там уряди виділяють десятки мільярдів євро на зниження вартості електроенергії для великих підприємств.

Як приклад називають Німеччину, де вартість електроенергії для промислових споживачів вважається високою при €80 за МВт-год. У 2026 році уряд країни планує виділити €6,5 млрд на підтримку енергоємних галузей і ще €200 млрд через Фонд енергоефективності, щоб знизити ціну до €50-€60 за МВт-год.

Раніше повідомлялося, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявляв, що подальше зростання тарифів на електроенергію в Україні може призвести до зупинки комбінату на Дніпропетровщині. Експерти попереджають, що без системних змін українська промисловість може втратити частину виробничих потужностей та робочих місць.