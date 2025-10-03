16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 20:32

Українські заводи платять у 3 рази більше: електроенергія в ЄС рекордно дешевша

03 жовтня 2025, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Європейський Союз знизив ціну на електроенергію для промислових підприємств до €50 за МВт-год

Про це повідомив представник "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Крикавський, передає RegioNews.

Водночас вартість електроенергії в Україні залишається високою і сягає $180 за МВт-год. Через це українські енергоємні підприємства, зокрема металургійні, втрачають конкурентні переваги порівняно з європейськими виробниками.

На форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС" Олег Крикавський підкреслив, що для підтримки конкурентоспроможності української металургії необхідно впроваджувати механізми регулювання та компенсації, подібні до тих, які діють у країнах ЄС. Там уряди виділяють десятки мільярдів євро на зниження вартості електроенергії для великих підприємств.

Як приклад називають Німеччину, де вартість електроенергії для промислових споживачів вважається високою при €80 за МВт-год. У 2026 році уряд країни планує виділити €6,5 млрд на підтримку енергоємних галузей і ще €200 млрд через Фонд енергоефективності, щоб знизити ціну до €50-€60 за МВт-год.

Раніше повідомлялося, генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявляв, що подальше зростання тарифів на електроенергію в Україні може призвести до зупинки комбінату на Дніпропетровщині. Експерти попереджають, що без системних змін українська промисловість може втратити частину виробничих потужностей та робочих місць.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна електроенергія промисловість ЄС металургія тарифи
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
03 жовтня 2025, 20:20
Україна повернула 22 дітей з окупованих територій: усі подробиці
03 жовтня 2025, 19:26
СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ
03 жовтня 2025, 17:35
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Будівлю Харківської ОВА не можна зносити: архітектор пояснив причину
03 жовтня 2025, 20:49
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
03 жовтня 2025, 20:45
Донеччина у темряві: Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська знеструмлені через обстріли
03 жовтня 2025, 20:29
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
03 жовтня 2025, 20:20
У Києві засудили чоловіка, який "замінував" будівлю
03 жовтня 2025, 20:15
Суд передав у управління АРМА понад 15 млн грн активів колишнього депутата-регіонала
03 жовтня 2025, 20:01
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
03 жовтня 2025, 19:57
На Закарпатті 14-річний підліток побив 20-річного хлопця
03 жовтня 2025, 19:52
На Дніпропетровщині чиновники заволоділи майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів
03 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »