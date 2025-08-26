Фото: иллюстративное

Об этом сообщил в комментарии "Forbes" генеральный директор крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, передает RegioNews.

Главной причиной такого решения руководство называет высокие тарифы на электроэнергию, которые являются самыми высокими в Европе. Согласно данным компании, только за первые пять месяцев 2025 года чистый убыток предприятия составил 3,8 миллиарда гривен.

Для стабильного функционирования комбината ежегодно необходимы инвестиции на уровне не менее 150 миллионов долларов. Как отмечает Лонгобардо, компания уже оптимизировала все возможные процессы, но без системного урегулирования тарифов на электроэнергию со стороны государства продолжать работу невозможно.

В то же время, руководство комбината подчеркивает, что окончательное решение о дальнейшей деятельности компании будет зависеть от государственной политики в сфере энергетики и экономической поддержки промышленных предприятий.

