Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Вночі помірні опади можливі у більшості західних областей, а також на Одещині та Вінниччині. Вдень дощі охоплять більшу частину країни, крім сходу, причому на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями очікуються значні дощі з грозами. У північних регіонах ймовірний невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний, його швидкість складатиме 7-12 м/с. На південному сході вночі та на сході вдень місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10° тепла, вдень у більшості областей очікується 12-17°, на сході та півдні – до 20°.

Над країною хмарно з проясненнями

У Карпатах прогнозується дощ, який вночі може перейти в мокрий сніг. Температура на високогір'ї вночі близько 0°, вдень прогріється до 1-6° тепла.

У Київській області та столиці погода буде переважно хмарною з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, вдень можливий невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 5 до 10° у області та 6-8° у Києві, вдень очікується близько 12-17° на території регіону і приблизно 15° у столиці.

