Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Суд передал в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 15 млн грн, изъятых у бывшего депутата. Решение было принято по материалам Государственного бюро расследований по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора. Средства были обнаружены во время обыска в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных якобы преступным путем.

Владельцем активов является бывший народный депутат I, III-VII созывов, занимавший в прошлом должность заместителя председателя фракции Партии регионов и руководивший Киевской городской государственной администрацией. Ранее в июле 2025 года суд уже передал АРМА более 1,5 млрд грн (свыше 35 млн долларов США), которые хранились на счетах в банке Люксембурга и были арестованы в рамках того же расследования.

Согласно данным следствия, депутат годами вел скрытый бизнес за границей. Он контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, Кипре и Британских Виргинских островах. Эти предприятия ежегодно приносили значительные доходы, однако налоги на них в бюджет Украины не уплачивались. В целом в 2011-2018 годах депутат получил доходы за границей на сумму более 387 млн грн, а неуплаченный налог на доходы физических лиц и военный сбор составляет 71,4 млн грн.

В сентябре 2024 года бывшему парламентарию было сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). В ходе обысков по месту жительства и ведения бизнеса изъято более 340 тыс. долларов США, 29,7 тыс. евро, 2 тыс. швейцарских франков и 87,4 тыс. грн, что по курсу Нацбанка превышает 15 млн грн. Суд наложил арест на эти средства ввиду признаков их незаконного происхождения.

