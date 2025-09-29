Фото: полиция

В суд передали дело депутата одного из местных советов Обуховского района, наехавшего на несовершеннолетнего мотоциклиста, управляя автомобилем в состоянии опьянения

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, водитель-депутат не следил за дорогой и, не сбавив скорость, наехал на мотоцикл, которым управлял подросток. Парень остановился на перекрестке, чтобы пропустить встречный транспорт, включив сигнал поворота. В результате столкновения он получил травмы средней тяжести.

Суд назначил рассмотрение дела по существу и избрал для обвиняемого меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Депутату грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 27 июля этого года в городе Кагарлык на Обуховщине.