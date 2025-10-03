16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 20:01

Суд передав у управління АРМА понад 15 млн грн активів колишнього депутата-регіонала

03 жовтня 2025, 20:01
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Суд передав в управління АРМА понад 15 млн грн, вилучених у колишнього депутата в межах кримінального провадження

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Суд передав у управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 15 млн грн, вилучених у колишнього депутата. Рішення ухвалено за матеріалами Державного бюро розслідувань за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора. Кошти були знайдені під час обшуку в межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих нібито злочинним шляхом.

Власником активів є колишній народний депутат I, III-VII скликань, який у минулому обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів та керував Київською міською державною адміністрацією. Раніше у липні 2025 року суд вже передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 млн доларів США), які зберігались на рахунках у банку Люксембургу та були заарештовані в межах того ж розслідування.

За даними слідства, депутат роками вів прихований бізнес за кордоном. Він контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці підприємства щороку приносили значні прибутки, однак податки на них до бюджету України не сплачувались. Загалом у 2011–2018 роках депутат отримав доходи за кордоном на суму понад 387 млн грн, а несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір становить 71,4 млн грн.

У вересні 2024 року колишньому парламентарю було повідомлено про підозру у ухиленні від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Під час обшуків за місцем проживання та ведення бізнесу вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Нацбанку перевищує 15 млн грн. Суд наклав арешт на ці кошти з огляду на ознаки їх незаконного походження.

Нагадаємо, житель Миколаївщини ошукав житомирянина на понад 14,6 млн грн у криптовалюті. Слідство з’ясовує, як шахрай скористався довірою жертви та перевів кошти через кілька рахунків, щоб легалізувати гроші.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
порушення депутат регіональна екснардеп ухилення від податків податкові схеми
Заробила 58 млн грн і "забула" про податки: блогерці Софії Стужук оголосили підозру
29 вересня 2025, 23:05
На Київщині судитимуть депутата, який п’яним збив підлітка на мотоциклі
29 вересня 2025, 15:54
Суд залишив Шуфрича під вартою до 4 жовтня
25 вересня 2025, 07:28
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Будівлю Харківської ОВА не можна зносити: архітектор пояснив причину
03 жовтня 2025, 20:49
У Києві судили чоловіка, який працював на росіян
03 жовтня 2025, 20:45
Українські заводи платять у 3 рази більше: електроенергія в ЄС рекордно дешевша
03 жовтня 2025, 20:32
Донеччина у темряві: Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська знеструмлені через обстріли
03 жовтня 2025, 20:29
Грози на півдні та мокрий сніг у Карпатах: що чекати від погоди 4 жовтня
03 жовтня 2025, 20:20
У Києві засудили чоловіка, який "замінував" будівлю
03 жовтня 2025, 20:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
03 жовтня 2025, 19:57
На Закарпатті 14-річний підліток побив 20-річного хлопця
03 жовтня 2025, 19:52
На Дніпропетровщині чиновники заволоділи майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів
03 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »