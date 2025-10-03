Фото: ілюстративне

Державне бюро розслідувань

Суд передав у управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 15 млн грн, вилучених у колишнього депутата. Рішення ухвалено за матеріалами Державного бюро розслідувань за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора. Кошти були знайдені під час обшуку в межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих нібито злочинним шляхом.

Власником активів є колишній народний депутат I, III-VII скликань, який у минулому обіймав посаду заступника голови фракції Партії регіонів та керував Київською міською державною адміністрацією. Раніше у липні 2025 року суд вже передав АРМА понад 1,5 млрд грн (понад 35 млн доларів США), які зберігались на рахунках у банку Люксембургу та були заарештовані в межах того ж розслідування.

За даними слідства, депутат роками вів прихований бізнес за кордоном. Він контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці підприємства щороку приносили значні прибутки, однак податки на них до бюджету України не сплачувались. Загалом у 2011–2018 роках депутат отримав доходи за кордоном на суму понад 387 млн грн, а несплачений податок на доходи фізичних осіб та військовий збір становить 71,4 млн грн.

У вересні 2024 року колишньому парламентарю було повідомлено про підозру у ухиленні від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Під час обшуків за місцем проживання та ведення бізнесу вилучено понад 340 тис. доларів США, 29,7 тис. євро, 2 тис. швейцарських франків та 87,4 тис. грн, що за курсом Нацбанку перевищує 15 млн грн. Суд наклав арешт на ці кошти з огляду на ознаки їх незаконного походження.

