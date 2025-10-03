Мобилизация в Украине повлекла за собой транспортный коллапс: когда ожидается пик дефицита водителей

Эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в Украине возник серьезный кризис в транспортной сфере из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией. Сейчас много автомобилей просто стоят — работать некому, потому что большая часть водителей уже забронирована или мобилизована

Об этом Левкин написал в Facebook, передает RegioNews.

Эксперт предупреждает, что уже через три-четыре месяца — ближе к весне — проблема станет критической. Но весной и летом предстоит еще хуже: именно тогда вырастет потребность в перевозках (урожай, логистика, грузы), а ресурсов будет значительно меньше.

Однако он допускает, что в конце года или начале следующего (январь-февраль) напряжение несколько спадет, потому что объемы перевозок низкие, но это лишь временная пауза перед "финишем конвульсий" весной.

Эксперт предлагает решение: обеспечить бронирование водителей хотя бы на международные маршруты до 75%, чтобы частично сохранить транспортную инфраструктуру.

Что уже зафиксировано?

Массовая мобилизация водителей грузового и международного автотранспорта, покидающего компании без кадров.

Отрицательные ужесточения правил бронирования – часто они не урегулированы или работают со сбоями.

Уже есть прогнозы роста цен на перевозки и дефицит транспортных услуг, если ситуация не улучшится.

Напомним, все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов могут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Путь" для них закрыта. Соответствующее решение ввело правительство