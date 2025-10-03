14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 15:53

Мобилизация в Украине повлекла за собой транспортный коллапс: когда ожидается пик дефицита водителей

03 октября 2025, 15:53
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что в Украине возник серьезный кризис в транспортной сфере из-за нехватки водителей, вызванной мобилизацией. Сейчас много автомобилей просто стоят — работать некому, потому что большая часть водителей уже забронирована или мобилизована

Об этом Левкин написал в Facebook, передает RegioNews.

Эксперт предупреждает, что уже через три-четыре месяца — ближе к весне — проблема станет критической. Но весной и летом предстоит еще хуже: именно тогда вырастет потребность в перевозках (урожай, логистика, грузы), а ресурсов будет значительно меньше.

Однако он допускает, что в конце года или начале следующего (январь-февраль) напряжение несколько спадет, потому что объемы перевозок низкие, но это лишь временная пауза перед "финишем конвульсий" весной.

Эксперт предлагает решение: обеспечить бронирование водителей хотя бы на международные маршруты до 75%, чтобы частично сохранить транспортную инфраструктуру.

Что уже зафиксировано?

Массовая мобилизация водителей грузового и международного автотранспорта, покидающего компании без кадров.

Отрицательные ужесточения правил бронирования – часто они не урегулированы или работают со сбоями.

Уже есть прогнозы роста цен на перевозки и дефицит транспортных услуг, если ситуация не улучшится.

Напомним, все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов могут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Путь" для них закрыта. Соответствующее решение ввело правительство

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
водители мобилизация
Украинцы 18-22 лет массово едут в Польшу: пограничники назвали рекордные цифры сентября
03 октября 2025, 15:15
Новые правила: сервисные центры МВД устанавливают защитные панели на теоретических экзаменах
24 сентября 2025, 18:03
Штраф за взятки: на Ровенщине 70-летняя женщина организовала схему избегания командировок на фронт
12 сентября 2025, 20:06
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 16:26
Одесситы могут получить до 190 000 грн компенсации за поврежденное жилье из-за наводнения: как оформить выплату
03 октября 2025, 16:26
Три года в яме с мусором: в Днепре спасают собаку, которую бросили хозяева
03 октября 2025, 16:15
"Концерта не будет": в Киеве запретили выступление русскоязычных рэперов
03 октября 2025, 15:43
Вакансии в Харьковской области: кого ищут и сколько платят
03 октября 2025, 15:35
35 ракет и 60 дронов: "Нафтогаз" пострадал от самой большой атаки РФ с начала войны
03 октября 2025, 15:28
Украинцы 18-22 лет массово едут в Польшу: пограничники назвали рекордные цифры сентября
03 октября 2025, 15:15
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
03 октября 2025, 14:59
Зеленский снова собирает "Слуг народа" на встречу: что будут обсуждать
03 октября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »