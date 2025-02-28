Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины

Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительство. Почему это произошло и насколько это повлияет на перевозчиков гуманитарки разбирался RegioNews

Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительство. Почему это произошло и насколько это повлияет на перевозчиков гуманитарки разбирался RegioNews

Что такое система "Шлях"

Для начала следует разобраться, что такое система "Шлях" и какие преференции она давала перевозчикам. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину была введена общая мобилизация, что, конечно, делало невозможным выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу. Впрочем, с другой стороны, в начале полномасштабной войны появилась целая армия волонтеров, которые помогали ВСУ, переселенцам и рядовым украинцам, попавшим в беду. Очень много грузов разного назначения поступало из-за границы и, конечно, их нужно было доставлять в Украину. Именно поэтому правительство решило в марте 2022 года увеличить функционал системы "Шлях", которая начала работу еще в конце 2021 года для устранения коррупционных рисков в сфере выдачи лицензий и разрешений для международных перевозчиков из Украины. После начала большой войны система "Шлях" абсолютно законно позволяла мужчинам-волонтерам пересекать государственную границу, чтобы завозить в Украину гуманитарную помощь и медицинские грузы. Главное требование — такие грузы должны потом назначаться в пользу ВСУ или тем лицам или, например, громадам, которые в этом нуждаются. Для оформления выезда за границу нужно было иметь документальные подтверждения на получение гуманитарки или медикаментов от военных или правоохранительных органов, или военных администраций или медучреждений, или самих отправителей или получателей гуманитарки.

Далее весь пакет нужных документов вместе с соответствующим заявлением нужно было подавать в областные военные администрации или в Министерство инфраструктуры, где и решался вопрос, предоставлять ли разрешение на выезд за пределы Украины тому или иному перевозчику, представителям благотворительных фондов, общественных организаций, гражданам, которые считались волонтерами. В основном такие обращения поступали именно в ОВА, которые и принимали решение о выезде лиц, перевозящих гуманитарный груз или медикаменты, внося соответствующие сведения в систему "Шлях", которую, в свою очередь, контролирует Укртрансбезопасность. Параллельно с этим посылается соответствующее письмо Государственной пограничной службе, которая уже принимает окончательное решение о возможности выезда за пределы страны.

Какие были злоупотребления

С самого начала было введено решение, что перевозчики могут находиться за границей 60 дней, а вот обычные волонтеры – 30 дней. Но в конце концов оказалось, что определенное количество военнообязанных мужчин, которые выезжали за границу, просто прикрывались волонтерскими потребностями. Например, СМИ не раз писали, что состоятельные украинцы часто выезжали по системе "Шлях" в Европу, где отдыхали несколько недель на различных курортах, а на исходе такого "отпуска" просто покупали несколько дронов, привозя их в Украину как волонтерскую помощь.

Однако одно дело, если такие горе-волонтеры все же возвращались в Украину, другое – когда с помощью "Шляха" военнообязанные ехали за границу и оставались там. К примеру, СМИ писали, что в течение первых 14 месяцев полномасштабной войны в Украину не вернулись почти 19 тыс. человек военнообязанных, выехавших по системе "Шлях".

В конце концов нечистые на руку благотворительные организации начали использовать систему "Шлях" для своего "бизнеса" на уклонистах. Схема обычно была очень простой: благотворительный фонд предоставлял в ОВА фамилии лиц, являвшихся водителями для перевозки гуманитарки из-за границы. После того, как эти водители уезжали за пределы Украины, они не возвращались. Конечно, за такие "услуги" общественных организаций уклонисты платили немалые средства - от 40 тыс. грн. Несколько таких случаев в прошлом году было зафиксировано в Киевской области. Но такая ситуация прослеживалась почти во всех регионах.

В конце концов, в течение полномасштабной войны Укртрансбезопасность отключила от "Шляха" сотни нечистых на руку перевозчиков, которые помогали уклонистам покинуть пределы страны. По разным данным, в течение трех лет большой войны с помощью "Шляха" уехали за границу и не вернулись сотни тысяч военнообязанных, однако источники RegioNews в соответствующих структурах утверждают, что цифра намного больше - почти 1 млн человек.

Изменения начались с лета прошлого года

Некоторые коррективы для выезда за границу перевозчиков вступили в силу 17 июля 2024 года. Именно эта дата была конечной для обновления военно-учетных данных всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на основе закона об усилении мобилизации, вступившего в силу в середине мая 2024 года. Так вот, с 17 июля прошлого года пограничники проверяли военно-учетные документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а если такого документа у человека не было, то ему запрещали выезд за пределы страны. Кроме этого, появлялись проблемы и у тех мужчин, которые были в розыске Национальной полиции, и это отражалось в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В таких случаях пограничники вызвали полицию, и они уже доставляли военнообязанного в ближайший ТЦК.

Если же военнообязанные нарушали правила пересечения государственной границы, то Укртрансбезопасность имела право таких нарушителей-перевозчиков вообще отключить от системы "Шлях". И этот бан мог продолжаться три месяца. В общем, это действовало следующим образом: перевозчику просто прекращали доступ к Единому комплексу информационных систем государственной службы по безопасности на транспорте, а это, в свою очередь, лишало возможности по закону выезжать за пределы страны.

Какие изменения отныне

Итак, правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные и медицинские грузы. Соответствующие изменения в постановление Кабмина, регламентировавшее выезд таких водителей за границу, были внесены на заседании правительства. Таким образом, отныне все водители, которые едут за гуманитарными грузами за границу, будут выезжать на общих основаниях для военнообязанных, а не по системе "Шлях", которая предоставляла преференции. То есть теперь Министерство развития общин и территорий, а также ОВА не будут вносить водителей в систему "Шлях".

Вместе с тем правительство уже дало указание Министерству социальной политики совместно с Минобороны определить новые методы выезда военнообязанных за гуманитарными грузами за границу. Ведь именно Минсоцполитики отвечает за составляющую гуманитарной помощи. Вместе с тем в Министерстве развития общин и территорий подчеркивают, что они не профильный орган, который формирует и реализует политику в сфере гуманитарной помощи, а до последнего времени, в частности, и с помощью этого министерства водители могли выезжать за границу.

Таким образом, можно сделать вывод, что определенное время не все военнообязанные на общих условиях смогут выезжать за границу за гуманитарными грузами, ведь для этого требуется куча документов из того же ТЦК, да и основания для этого должны быть очень убедительными. В свою очередь, по системе "Шлях" это происходило значительно проще. В то же время, есть надежда, что после разработки Минсоцполитики и Минобороны нового механизма выезда военнообязанных за гуманитаркой этот процесс значительно упростится, ведь потребность в таких грузах никуда не исчезла.