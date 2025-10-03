14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 15:53

Мобілізація в Україні спричинила транспортний колапс: коли очікується пік дефіциту водіїв

03 жовтня 2025, 15:53
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив, що в Україні виникла серйозна криза в транспортній сфері через нестачу водіїв, спричинену мобілізацією. Зараз багато автомобілів просто стоять — працювати нема кому, бо велика частина водіїв уже “заброньована” чи мобілізована

Про це Льоушкін написав у Facebook, передає RegioNews.

Експертпопереджає, що вже за три‑чотири місяці — ближче до весни — проблема стане критичною. Але навесні й літа має бути ще гірше: саме тоді зросте потреба в перевезеннях (урожай, логістика, вантажі), а ресурсів буде значно менше.

Однак, він допускає, що наприкінці року або на початку наступного (січень‑лютий) напруга дещо спаде, бо обсяги перевезень низькі, але це лише тимчасова пауза перед "фінішом конвульсій” навесні.

Експерт пропонує рішення: забезпечити бронювання водіїв хоча б на міжнародні маршрути до 75%, щоб хоча б частково зберегти транспортну інфраструктуру.

Що вже зафіксовано?

Масова мобілізація водіїв вантажного та міжнародного автотранспорту, що залишає компанії без кадрів.

Відрицутні посилення правил бронювання — часто вони не врегульовані чи працюють зі збоями.

Вже є прогнози щодо зростання цін на перевезення та дефіцит транспортних послуг, якщо ситуація не покращиться.

Нагадаємо, усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів можуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
водії мобілізація
Українці 18-22 років масово їдуть до Польщі: прикордонники назвали рекордні цифри вересня
03 жовтня 2025, 15:15
Нові правила: сервісні центри МВС встановлюють захисні панелі на теоретичних іспитах
24 вересня 2025, 18:03
Штраф за хабарі: на Рівненщині 70-річна жінка організувала схему уникнення відряджень на фронт
12 вересня 2025, 20:06
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
"До 17 влучань дронів": на Одещині знищено 250 тисяч пляшок коньяку AZNAURI
03 жовтня 2025, 17:27
Блекаут у Ніжині: школи переходять на дистанційку, воду даватимуть за графіком
03 жовтня 2025, 17:12
В Одеській області чоловік вибухнув на самогонному апараті: що відомо
03 жовтня 2025, 16:58
Умєров анонсував Технологічну Ставку: що планують обговорити
03 жовтня 2025, 16:38
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
03 жовтня 2025, 16:26
Одесити можуть отримати до 190 000 грн компенсації за пошкоджене житло через повінь: як оформити виплату
03 жовтня 2025, 16:26
Три роки в ямі зі сміттям: у Дніпрі рятують собаку, яку кинули господарі
03 жовтня 2025, 16:15
"Концерту не буде": у Києві заборонили виступ російськомовних реперів
03 жовтня 2025, 15:43
Вакансії у Харківській області: кого шукають та скільки платять
03 жовтня 2025, 15:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »