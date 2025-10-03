Мобілізація в Україні спричинила транспортний колапс: коли очікується пік дефіциту водіїв

Експерт і засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив, що в Україні виникла серйозна криза в транспортній сфері через нестачу водіїв, спричинену мобілізацією. Зараз багато автомобілів просто стоять — працювати нема кому, бо велика частина водіїв уже “заброньована” чи мобілізована

Про це Льоушкін написав у Facebook, передає RegioNews.

Експертпопереджає, що вже за три‑чотири місяці — ближче до весни — проблема стане критичною. Але навесні й літа має бути ще гірше: саме тоді зросте потреба в перевезеннях (урожай, логістика, вантажі), а ресурсів буде значно менше.

Однак, він допускає, що наприкінці року або на початку наступного (січень‑лютий) напруга дещо спаде, бо обсяги перевезень низькі, але це лише тимчасова пауза перед "фінішом конвульсій” навесні.

Експерт пропонує рішення: забезпечити бронювання водіїв хоча б на міжнародні маршрути до 75%, щоб хоча б частково зберегти транспортну інфраструктуру.

Що вже зафіксовано?

Масова мобілізація водіїв вантажного та міжнародного автотранспорту, що залишає компанії без кадрів.

Відрицутні посилення правил бронювання — часто вони не врегульовані чи працюють зі збоями.

Вже є прогнози щодо зростання цін на перевезення та дефіцит транспортних послуг, якщо ситуація не покращиться.

Нагадаємо, усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів можуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд