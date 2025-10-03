35 ракет і 60 дронів: "Нафтогаз" постраждав від найбільшої атаки РФ від початку війни

Фото: Нафтогаз

У ніч на п'ятницю, 3 жовтня, Росія випустила 35 ракет, зокрема багато балістичних, та 60 дронів по газовидобувних активах НАК "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині. Частину атак вдалося збити, але значну частину об'єктів пошкоджено, деякі руйнування критичні

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

На місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та аварійні служби.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький назвав атаку цілеспрямованим терором проти цивільних об'єктів, що використовуються для видобутку та підготовки газу для населення, і зазначив, що воєнного сенсу в ній немає.

"Черговий прояв російської підлості націлений виключно на зрив опалювального сезону та позбавлення людей можливості опалювати будинки взимку", – додав Корецький.

Вже ведеться робота з партнерами для оперативного реагування на наслідки удару та мінімізації впливу на загальну ситуацію.

Нагадаємо, на Чернігівщині досі діють графіки погодинних відключень через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок ворожих атак. Ситуація залишається складною, однак енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення та скасуванням обмежень