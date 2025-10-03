14:59  03 жовтня
03 жовтня 2025, 15:28

35 ракет і 60 дронів: "Нафтогаз" постраждав від найбільшої атаки РФ від початку війни

03 жовтня 2025, 15:28
Фото: Нафтогаз
У ніч на п'ятницю, 3 жовтня, Росія випустила 35 ракет, зокрема багато балістичних, та 60 дронів по газовидобувних активах НАК "Нафтогаз" на Харківщині та Полтавщині. Частину атак вдалося збити, але значну частину об'єктів пошкоджено, деякі руйнування критичні

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

На місці працюють фахівці "Нафтогазу", ДСНС та аварійні служби.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький назвав атаку цілеспрямованим терором проти цивільних об'єктів, що використовуються для видобутку та підготовки газу для населення, і зазначив, що воєнного сенсу в ній немає.

"Черговий прояв російської підлості націлений виключно на зрив опалювального сезону та позбавлення людей можливості опалювати будинки взимку", – додав Корецький.

Вже ведеться робота з партнерами для оперативного реагування на наслідки удару та мінімізації впливу на загальну ситуацію.

Нагадаємо, на Чернігівщині досі діють графіки погодинних відключень через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок ворожих атак. Ситуація залишається складною, однак енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням живлення та скасуванням обмежень

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
