Как легко пополнить домашний интернет в Киеве: лучшие способы для абонентов Nashnet

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Для обеспечения бесперебойной связи прежде всего стоит выбрать надежного провайдера и не забывать своевременно оплачивать его услуги

Работа, обучение, общение в соцсетях и мессенджерах, стриминги и множество других онлайн-активностей – все это трудно представить без стабильного доступа к сети. Для обеспечения бесперебойной связи прежде всего стоит выбрать надежного провайдера и не забывать своевременно оплачивать его услуги. Если вы проживаете в столице и пользуетесь домашним интернетом от Nashnet или только планируете стать клиентом компании, вам обязательно следует узнать о быстрых и удобных способах пополнения абонентского счета.

Интернет и другие услуги компании Nashnet для киевлян

Провайдер Nashnet обеспечивает проводным интернетом преимущественно жителей многоквартирных домов на левом берегу столицы – в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Покрытие частично охватывает отдельные локации районов правого берега. Подключение к всемирной сети осуществляется с использованием технологий Ethernet и GPON.

Кроме того, компания предоставляет доступ к цифровому телевидению IPTV, предлагает использование персонального статического IP-адреса, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, продает Wi-Fi роутеры, ИБП, медиаплееры и другие устройства.

Оплата интернета онлайн: современный подход к бытовым делам

Абонентам Nashnet доступно несколько способов пополнения баланса:

наличными или картой в банке либо в платежном терминале – для тех, кто предпочитает традиционные методы расчета;

на сайте провайдера, в разделе "Оплата";

через онлайн-банкинг – на веб-сайте или в мобильном приложении любого украинского финучреждения;

с помощью универсальной платформы вроде Portmone.

Для оплаты интернета онлайн нужно лишь знать номер договора с провайдером, иметь доступ к сети на гаджете (мобильный интернет или Wi-Fi), а также действующую гривневую карту с достаточной суммой на счете для проведения транзакции.

Как оплатить интернет через Portmone: простая пошаговая инструкция

Portmone позволяет оплачивать услуги Nashnet в любой день и время суток. Алгоритм пополнения интернет-счета очень прост:

Перейдите по ссылке https://www.portmone.com.ua/r3/popovnyty-internet-nashnet-kyiv или выберите раздел "Интернет" в меню услуг, укажите регион (г. Киев) и нажмите на логотип провайдера в предложенном списке. Введите номер договора и сумму к оплате. Укажите свой email, выберите оплату через Apple Pay/Google Pay или введите данные банковской карты. Подтвердите операцию.

Средства на баланс в большинстве случаев зачисляются практически мгновенно. Если соединение было приостановлено из-за неуплаты, оно будет быстро восстановлено. Для еще большего удобства авторизованные пользователи могут создать шаблон платежа в личном кабинете и в дальнейшем совершать транзакции в два клика. Кроме интернета, платформа позволяет быстро рассчитываться и за другие регулярные услуги: коммунальные, мобильную связь, телевидение и т.п. Таким образом, Portmone может заменить несколько платежных сервисов и дает возможность оплачивать счета вовремя и контролировать расходы. Не откладывайте на потом – выбирайте удобный способ оплаты уже сегодня и оставайтесь онлайн 24/7.