19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 22:43

Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета

12 сентября 2025, 22:43
иллюстративное фото: из открытых источников
Если россияне будут массово запускать дроны с SIM-картами, может потребоваться отключение мобильного интернета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Новинарня".

В Генштабе говорят, что россияне используют БПЛА с SIM-картами других стран, в частности Украины, уже несколько месяцев.

"Враг хочет знать, куда прилетел его дрон – поэтому использует для этого SIM-карты мобильных операторов. За счет этого он может получать информацию о текущем положении дел", – говорится в сообщении.

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о возможности отключения мобильного интернета во время воздушных тревог.

Напомним, РФ вечером 12 сентября запустила по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

12 сентября 2025
