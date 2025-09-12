Украинцев предупредили об отключении мобильного интернета

иллюстративное фото: из открытых источников

Если россияне будут массово запускать дроны с SIM-картами, может потребоваться отключение мобильного интернета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Новинарня".

В Генштабе говорят, что россияне используют БПЛА с SIM-картами других стран, в частности Украины, уже несколько месяцев.

"Враг хочет знать, куда прилетел его дрон – поэтому использует для этого SIM-карты мобильных операторов. За счет этого он может получать информацию о текущем положении дел", – говорится в сообщении.

В Верховной Раде Украины находится на рассмотрении законопроект о возможности отключения мобильного интернета во время воздушных тревог.

Напомним, РФ вечером 12 сентября запустила по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.