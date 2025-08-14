17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине

Фото: Министерство цифровой трансформации Украины
Правительство расширило список городов, где проведут пилотное внедрение технологии 5G

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

После успешного тестирования во Львове этой осенью следующими будут Харьков и Бородянка. Ранее планировалось ограничиться Киевом и Одессой, однако теперь список городов значительно расширили.

Тестирование 5G в этих городах имеет особое значение. Здесь сеть будет проверена в сложных условиях: частично повреждена инфраструктура, возможны перебои с электроснабжением и ограниченные ресурсы. Результаты эксперимента помогут оценить, как технология работает в критических ситуациях и какую роль может играть в восстановлении и модернизации городов через цифровые решения.

Кроме того, Украина готовится к поэтапному переходу с 3G на современные стандарты связи, включая 4G, к 2030 году. Мобильные операторы уже обновляют сети, чтобы изменения были незаметны для пользователей. Это позволит сделать интернет более быстрым, связь более стабильной, а сети способными обслуживать большее количество абонентов без снижения качества.

Власти подчеркивают, что развитие современных технологий связи является приоритетом для страны, чтобы обеспечить доступ к качественному интернету в каждом регионе. Пилотное внедрение 5G позволит оценить потенциал технологии и подготовить ее к полноценному запуску.

Ранее сообщалось, в Украине расширяют тестирование 5G-связи. Теперь пользователи смогут опробовать новую сеть даже в одном из университетов.

14 августа 2025
