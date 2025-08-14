Фото: Министерство цифровой трансформации Украины

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает RegioNews.

После успешного тестирования во Львове этой осенью следующими будут Харьков и Бородянка. Ранее планировалось ограничиться Киевом и Одессой, однако теперь список городов значительно расширили.

Тестирование 5G в этих городах имеет особое значение. Здесь сеть будет проверена в сложных условиях: частично повреждена инфраструктура, возможны перебои с электроснабжением и ограниченные ресурсы. Результаты эксперимента помогут оценить, как технология работает в критических ситуациях и какую роль может играть в восстановлении и модернизации городов через цифровые решения.

Кроме того, Украина готовится к поэтапному переходу с 3G на современные стандарты связи, включая 4G, к 2030 году. Мобильные операторы уже обновляют сети, чтобы изменения были незаметны для пользователей. Это позволит сделать интернет более быстрым, связь более стабильной, а сети способными обслуживать большее количество абонентов без снижения качества.

Власти подчеркивают, что развитие современных технологий связи является приоритетом для страны, чтобы обеспечить доступ к качественному интернету в каждом регионе. Пилотное внедрение 5G позволит оценить потенциал технологии и подготовить ее к полноценному запуску.

Ранее сообщалось, в Украине расширяют тестирование 5G-связи. Теперь пользователи смогут опробовать новую сеть даже в одном из университетов.