5G в Україні поки не буде: у Мінцифри назвали дату повноцінного запуску

Впровадження 5G в Україні відкладається на невизначений термін. А саме - до закінчення війни

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв’ю Forbes Україна, передає RegioNews.

За його словами, повноцінний запуск технології можливий лише після завершення воєнного стану.

Попри це, Мінцифри вже готується до майбутнього запуску. За словами Прибитька, найближчим часом тестування 5G зв’язку планується у трьох українських містах - Львові, Харкові та Бородянці.

Також у відомстві прогнозують, що до 2030 року 5G зможе покрити значну частину території України.

Наразі ж, за оцінками Мінцифри, близько 22% смартфонів в Україні вже підтримують цю технологію, що створює потенціал для швидкої адаптації після запуску.

Раніше повідомлялося, в Україні розширюють тестування 5G-зв’язку. Тепер користувачі зможуть випробувати нову мережу навіть у одному з університетів.