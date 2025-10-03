12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
03 жовтня 2025, 13:47

5G в Україні поки не буде: у Мінцифри назвали дату повноцінного запуску

03 жовтня 2025, 13:47
Впровадження 5G в Україні відкладається на невизначений термін. А саме - до закінчення війни

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв’ю Forbes Україна, передає RegioNews.

За його словами, повноцінний запуск технології можливий лише після завершення воєнного стану.

Попри це, Мінцифри вже готується до майбутнього запуску. За словами Прибитька, найближчим часом тестування 5G зв’язку планується у трьох українських містах - Львові, Харкові та Бородянці.

Також у відомстві прогнозують, що до 2030 року 5G зможе покрити значну частину території України.

Наразі ж, за оцінками Мінцифри, близько 22% смартфонів в Україні вже підтримують цю технологію, що створює потенціал для швидкої адаптації після запуску.

Раніше повідомлялося, в Україні розширюють тестування 5G-зв’язку. Тепер користувачі зможуть випробувати нову мережу навіть у одному з університетів.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
