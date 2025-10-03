12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
07:22  03 октября
В Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком: есть погибшие
03 октября 2025, 13:20

Укрпочта продает винтажные револьверы и пистолеты Нагана и ТТ: каждая вещь демилитаризована и с паспортом

03 октября 2025, 13:20
Винтажное оружие. Фото: Укрпочта
Государственный почтовый оператор «Укрпочта» объявил о начале продаж ограниченной серии винтажного оружия, которая когда-то использовалась сотрудниками компании для охраны. Впервые партия уже доступна онлайн

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на прессслужбу Укрпочты.

В линейку вошли демилитаризованные макеты револьверов системы Нагана (образцы 1929–1945 гг.) и пистолетов ТТ (образцы 1936–1954 гг.) – по 50 экземпляров каждого типа. Продажа проходит в сотрудничестве с партнерами из Укроборонпрома, уточнил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Это оружие использовалось работниками Укрпочты в середине XX века для охраны, а теперь, с помощью наших партнеров из Укроборонпрома, демилитаризовано и доступно для продажи", - говорится в заявлении руководителя компании.

Он также подчеркнул, что все исторические элементы на образцах сохранены.

Каждый пистолет сопровождается паспортом, в котором подтверждено отсутствие необходимости получать разрешение на хранение.

1000 гривен от каждого проданного экземпляра будут направлены на приобретение вооружения для ВСУ.

Первая партия уже выставлена на продажу в сети. Следующие партии планируют выпускать небольшими сериями по завершении соответствующих экспертных процедур.

Напомним, на заседании парламентского комитета по транспорту и связи прозвучала информация об уровне зарплат руководства Укрпочты . Один из членов правления предприятия ежемесячно получает около 165 тысяч гривен. Всего таких должностных лиц четыре, поэтому расходы на их содержание составляют более 660 тысяч гривен ежемесячно.

