Укрпочта продает винтажные револьверы и пистолеты Нагана и ТТ: каждая вещь демилитаризована и с паспортом

Винтажное оружие. Фото: Укрпочта

Государственный почтовый оператор «Укрпочта» объявил о начале продаж ограниченной серии винтажного оружия, которая когда-то использовалась сотрудниками компании для охраны. Впервые партия уже доступна онлайн

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на прессслужбу Укрпочты.

В линейку вошли демилитаризованные макеты револьверов системы Нагана (образцы 1929–1945 гг.) и пистолетов ТТ (образцы 1936–1954 гг.) – по 50 экземпляров каждого типа. Продажа проходит в сотрудничестве с партнерами из Укроборонпрома, уточнил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Это оружие использовалось работниками Укрпочты в середине XX века для охраны, а теперь, с помощью наших партнеров из Укроборонпрома, демилитаризовано и доступно для продажи", - говорится в заявлении руководителя компании.

Он также подчеркнул, что все исторические элементы на образцах сохранены.

Каждый пистолет сопровождается паспортом, в котором подтверждено отсутствие необходимости получать разрешение на хранение.

1000 гривен от каждого проданного экземпляра будут направлены на приобретение вооружения для ВСУ.

Первая партия уже выставлена на продажу в сети. Следующие партии планируют выпускать небольшими сериями по завершении соответствующих экспертных процедур.

