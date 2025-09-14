"Укрпочта" продала недвижимости на 424 млн грн
Компании "Укрпочта" удалось заработать 424 млн грн в результате первых аукционов, проведенных через "Прозорро.Продажи"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу "Прозорро.Продажи".
Как отмечается, общая стартовая стоимость 23 лотов составила 174,5 млн. грн. По итогам торгов финальная цена выросла более чем в 1,4 раза – до 424 млн грн.
По состоянию на 12 сентября компания объявила еще 6 торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн. грн.
Ранее в "Укрпочте" предупредили клиентов о мошеннической схеме. Речь идет о мошеннической рассылке от имени компании.
Обшарпанные стены и атмосфера прошлого: как выглядит главное здание Укрпочты в Павлограде, которое выставили на аукционВсе новости »
10 сентября 2025, 18:55В Украине изменили правила международных перевозок
08 сентября 2025, 18:59Гендиректор "Укрпочты" резко ответил хейтерам и отказался извиняться – детали скандала
05 сентября 2025, 14:22
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
В Хмельницком судили организатора схемы незаконной продажи гуманитарных авто
14 сентября 2025, 20:26Железнодорожное сообщение в Киевской области восстановлено
14 сентября 2025, 19:59Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских войск на Сумщине
14 сентября 2025, 19:44В Украину идут дожди и похолодание
14 сентября 2025, 19:14Папа Римский сделал заявление о войне в Украине
14 сентября 2025, 18:29Украинские пограничники сорвали штурм россиян на севере Харьковщины
14 сентября 2025, 17:46На Черниговщине в центре города посреди дня упали обломки "Шахеда"
14 сентября 2025, 16:42На Закарпатье задержали 33-летнего украинца, который выдавал себя за иностранца и пытался подкупить пограничников
14 сентября 2025, 15:48В Запорожской области украинские разведчики уничтожили российский ЗРК стоимостью 50 млн долларов
14 сентября 2025, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все блоги »