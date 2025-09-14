"Укрпочта" продала недвижимости на 424 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Компании "Укрпочта" удалось заработать 424 млн грн в результате первых аукционов, проведенных через "Прозорро.Продажи"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу "Прозорро.Продажи".

Как отмечается, общая стартовая стоимость 23 лотов составила 174,5 млн. грн. По итогам торгов финальная цена выросла более чем в 1,4 раза – до 424 млн грн.

По состоянию на 12 сентября компания объявила еще 6 торгов по продаже недвижимости общей стартовой стоимостью более 63,6 млн. грн.

Ранее в "Укрпочте" предупредили клиентов о мошеннической схеме. Речь идет о мошеннической рассылке от имени компании.