Укрпошта продає вінтажні револьвери та пістолети Нагана і ТТ: кожна річ демілітаризована і з паспортом

Вінтажна зброя. Фото: Укрпошта

Державний поштовий оператор «Укрпошта» оголосив про початок продажу обмеженої серії вінтажної зброї, яка колись використовувалася працівниками компанії для охорони. Уперше партія уже доступна онлайн

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Укрпошти.

До лінійки ввійшли демілітаризовані макети револьверів системи Нагана (зразки 1929–1945 рр.) та пістолетів ТТ (зразки 1936–1954 рр.) - по 50 екземплярів кожного типу. Продаж відбувається у співпраці з партнерами з Укроборонпрому, уточнив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ця зброя використовувалася працівниками Укрпошти в середині XX століття для охорони, а тепер, за допомогою наших партнерів з Укроборонпрому, демілітаризована та доступна для продажу", - йдеться в заяві керівника компанії.

Він також наголосив, що усі історичні елементи на зразках збережено.

Кожен пістолет супроводжується паспортом, у якому, зокрема, підтверджено відсутність необхідності отримувати дозвіл на зберігання.

1000 гривень від кожного проданого екземпляра буде спрямовано на придбання озброєння для ЗСУ.

Перша партія вже виставлена на продаж у мережі. Наступні партії планують випускати невеликими серіями після завершення відповідних експертних процедур.

