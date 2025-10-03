12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 13:20

Укрпошта продає вінтажні револьвери та пістолети Нагана і ТТ: кожна річ демілітаризована і з паспортом

03 жовтня 2025, 13:20
Читайте также на русском языке
Вінтажна зброя. Фото: Укрпошта
Читайте также
на русском языке

Державний поштовий оператор «Укрпошта» оголосив про початок продажу обмеженої серії вінтажної зброї, яка колись використовувалася працівниками компанії для охорони. Уперше партія уже доступна онлайн

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресслужбу Укрпошти.

До лінійки ввійшли демілітаризовані макети револьверів системи Нагана (зразки 1929–1945 рр.) та пістолетів ТТ (зразки 1936–1954 рр.) - по 50 екземплярів кожного типу. Продаж відбувається у співпраці з партнерами з Укроборонпрому, уточнив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ця зброя використовувалася працівниками Укрпошти в середині XX століття для охорони, а тепер, за допомогою наших партнерів з Укроборонпрому, демілітаризована та доступна для продажу", - йдеться в заяві керівника компанії.

Він також наголосив, що усі історичні елементи на зразках збережено.

Кожен пістолет супроводжується паспортом, у якому, зокрема, підтверджено відсутність необхідності отримувати дозвіл на зберігання.

1000 гривень від кожного проданого екземпляра буде спрямовано на придбання озброєння для ЗСУ.

Перша партія вже виставлена на продаж у мережі. Наступні партії планують випускати невеликими серіями після завершення відповідних експертних процедур.

Нагадаємо, на засіданні парламентського комітету з питань транспорту та зв’язку пролунала інформація щодо рівня зарплат керівництва Укрпошти. Один із членів правління підприємства щомісяця отримує близько 165 тисяч гривень. Загалом таких посадовців чотири, тож витрати на їхнє утримання становлять понад 660 тисяч гривень щомісяця.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Укрпошта зброя
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
14 вересня 2025, 20:59
"Хтось здав координати", – реакція "Укрпошти" на російський авіаудар по Яровій
09 вересня 2025, 13:52
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
5G в Україні поки не буде: у Мінцифри назвали дату повноцінного запуску
03 жовтня 2025, 13:47
Вперше при Трампі: США розширять розвідувальну підтримку України для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, - ЗМІ
03 жовтня 2025, 13:34
Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО
03 жовтня 2025, 13:26
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
03 жовтня 2025, 13:13
Ветерани з Харківщини та інших регіонів можуть отримати мільйон на бізнес
03 жовтня 2025, 12:55
На Хмельниччині вночі зіткнулися два авто: постраждали чотири людини
03 жовтня 2025, 12:53
На окупованих територіях росіяни шукають ідейних колаборантів для дитячих таборів
03 жовтня 2025, 12:35
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 12:30
Скандал з Укрзалізницею: російські склянки в поїздах потрапили на міжнародні рейси
03 жовтня 2025, 12:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »