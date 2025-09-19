12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 14:59

Сколько зарабатывают в государственной компании члены правления "Укрпочты"

19 сентября 2025, 14:59
Фото: иллюстративное
В ходе обсуждения в комитете прозвучали данные о расходах "Укрпочты" на зарплаты руководства

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Regionews.

На заседании парламентского комитета по транспорту и связи прозвучала информация об уровне зарплат руководства "Укрпочты". Один из членов правления предприятия ежемесячно получает около 165 тысяч гривен. Всего таких должностных лиц четыре, поэтому расходы на их содержание составляют более 660 тысяч гривен ежемесячно.

Отдельно депутат обратил внимание на зарплату генерального директора компании Игоря Смилянского, которая, по его данным, составляет 1,2 миллиона гривен ежемесячно. Таким образом, расходы на топменеджмент "Укрпочты" составляют около 1,86 миллиона гривен в месяц. При этом Национальный банк Украины ранее сообщал, что предприятие находится в критическом финансовом состоянии и может оказаться на грани дефолта.

Кроме того, Гончаренко напомнил о ряде решений, вызвавших общественный резонанс. Среди них – расходы на новый логотип компании в размере 1,245 миллиона гривен, а также премии для руководства, которые, по его словам, составили более 36 миллионов гривен. На этом фоне обычные работники вынуждены покупать необходимые вещи для отделений за свой счет.

Согласно официальной отчетности, за первый квартал 2025 года "Укрпочта" понесла убытки более чем на 203 миллиона гривен. Кроме того, компания проиграла по меньшей мере 15 судебных дел Пенсионному фонду Украины из-за ненадлежащей выплаты пенсий, и подобных процессов ожидается немало.

Ранее сообщалось, государственная компания "Укрпочта" потеряла более 2,5 млрд грн и находится на грани дефолта. Теперь в проекте госбюджета на 2026 год отмечено, что капитализация предприятия стремительно упала, и правительству придется искать выход из ситуации.

19 сентября 2025
