12:05  16 сентября
Во Львове мужчина принудил дочь к фиктивному браку ради отсрочки для "клиента"
10:59  16 сентября
Матч Легенд в Лиссабоне: сборная мира с Усиком проиграла Португалии
08:20  16 сентября
Наркотики в печенье и масле: на Волыни супруги организовали "сладкий" наркобизнес
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 15:40

Укрпочта потеряла 2,5 млрд грн с начала войны – компания на грани дефолта

16 сентября 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Финансовые показатели государственной "Укрпочты" свидетельствуют о критическом положении компании, которая может оказаться на грани дефолта без дополнительной поддержки

Об этом идет речь в ссылке на проект бюджета на 2026 год №14000, передает RegioNews.

Государственная компания "Укрпочта" продолжает демонстрировать убыточную деятельность и находится в критическом финансовом положении. Согласно данным проекта госбюджета на 2026 год (№14000), в 2022–2024 годах предприятие получило около 2,5 млрд грн убытков. За этот период капитализация компании упала с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что вызывает обеспокоенность правительства и Нацбанка.

В 2024 году "Укрпочта" зафиксировала очередной минус в размере 413,2 млн. грн. Это немного меньше, чем в 2023 году, однако финансовая ситуация не улучшилась. Ликвидность компании снизилась на 9%, а долговая нагрузка составила 98% от активов. Текущие обязательства превышают оборотные активы на 3,7 млрд грн, что фактически подвергает сомнению способность предприятия выполнять свои обязанности перед кредиторами.

Правительство признает, что без докапитализации "Укрпочта" может оказаться на грани дефолта. Необходимое финансирование оценивается по меньшей мере в 826 млн грн по состоянию на май 2025 года. Компания ведет инвестиционные проекты на средства ЕБРР и ЕИБ для развития логистической сети. Среди вариантов спасения рассматривают передачу "Укрпочте" Первого инвестиционного банка для создания банка финансовой инклюзии, хотя НБУ выражает оговорку.

Прогнозы для компании неоднозначны. Базовый сценарий предполагает прибыльность после 2025 года из-за роста рынка посылок и сокращения издержек. Альтернативные сценарии указывают на возможное сохранение убыточности, что может привести к отсутствию поступлений в госбюджет в 2026 году. Нацбанк отмечает, что "Укрпочта" должна подтвердить намерения конкретными действиями, в частности, представлением документов на банковскую лицензию.

Ранее сообщалось, "Укрпочта" заработала 424 млн грн на первых аукционах по продаже недвижимости через систему "Прозорро.Продажи".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
прибыль деньги Укрпочта правительство дефолт Нацбанк Госбюджет
Похитил выручку и скрылся в гостинице: в Житомире задержали вора-стажера
16 сентября 2025, 09:56
На Буковине задержали иностранца, который вез 260 тысяч долларов в тайнике автобуса
15 сентября 2025, 17:46
$6000 с человека: на Закарпатье разоблачен незаконный канал переправки лиц в Румынию
15 сентября 2025, 17:29
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Сетью распространяется информация о повышении штрафов за нарушение ПДД в Украине – комментарий патрульной полиции
16 сентября 2025, 15:53
Житель Ровенщины пытался подкупить пограничника, чтобы переправить за границу друга
16 сентября 2025, 15:15
В Черкасской области мужчина погиб после взрыва гранаты, брошенной знакомым
16 сентября 2025, 15:15
На Харьковщине собрали аграриев: в фокусе – разминирование, кредиты и бронирование
16 сентября 2025, 15:07
В Сумах женщина ударила сожителя ножом в шею во время ссоры
16 сентября 2025, 14:59
Фальшивые документы для уклонения от службы: пограничники разоблачили очередную схему во Львовской области
16 сентября 2025, 14:46
В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 "освобождал" военнообязанных с ТЦК
16 сентября 2025, 14:38
Харьковщина – лидер в трудоустройстве: более 17 тысяч человек уже нашли работу
16 сентября 2025, 14:27
В Кривом Роге в канализации нашли недоношенный плод ребенка
16 сентября 2025, 14:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »