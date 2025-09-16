Фото: иллюстративное

Финансовые показатели государственной "Укрпочты" свидетельствуют о критическом положении компании, которая может оказаться на грани дефолта без дополнительной поддержки

Об этом идет речь в ссылке на проект бюджета на 2026 год №14000, передает RegioNews.

Государственная компания "Укрпочта" продолжает демонстрировать убыточную деятельность и находится в критическом финансовом положении. Согласно данным проекта госбюджета на 2026 год (№14000), в 2022–2024 годах предприятие получило около 2,5 млрд грн убытков. За этот период капитализация компании упала с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что вызывает обеспокоенность правительства и Нацбанка.

В 2024 году "Укрпочта" зафиксировала очередной минус в размере 413,2 млн. грн. Это немного меньше, чем в 2023 году, однако финансовая ситуация не улучшилась. Ликвидность компании снизилась на 9%, а долговая нагрузка составила 98% от активов. Текущие обязательства превышают оборотные активы на 3,7 млрд грн, что фактически подвергает сомнению способность предприятия выполнять свои обязанности перед кредиторами.

Правительство признает, что без докапитализации "Укрпочта" может оказаться на грани дефолта. Необходимое финансирование оценивается по меньшей мере в 826 млн грн по состоянию на май 2025 года. Компания ведет инвестиционные проекты на средства ЕБРР и ЕИБ для развития логистической сети. Среди вариантов спасения рассматривают передачу "Укрпочте" Первого инвестиционного банка для создания банка финансовой инклюзии, хотя НБУ выражает оговорку.

Прогнозы для компании неоднозначны. Базовый сценарий предполагает прибыльность после 2025 года из-за роста рынка посылок и сокращения издержек. Альтернативные сценарии указывают на возможное сохранение убыточности, что может привести к отсутствию поступлений в госбюджет в 2026 году. Нацбанк отмечает, что "Укрпочта" должна подтвердить намерения конкретными действиями, в частности, представлением документов на банковскую лицензию.

