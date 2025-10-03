Боєць 14-го окремого полку БпАК. Фото: 14-й окремий полк БпАК

Україна готова поділитися зі Сполученими Штатами Америки технологіями виробництва та застосування безпілотників

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, передає RegioNews.

За інформацією видання, угода передбачатиме виплату Україні роялті за використання технологій або інші форми винагороди. Цього тижня українська делегація перебуває у Вашингтоні, де обговорює деталі майбутнього партнерства.

Розглядаються два ключові варіанти:

створення українцями дочірньої компанії у США, яка зможе виробляти дрони на американській території;

або безпосередня купівля американською стороною українських безпілотників.

Майбутня угода вже отримала політичну підтримку з обох сторін - президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Експерти відзначають, що домовленість стане важливою віхою у відносинах Києва і Вашингтона в оборонній сфері. Україна останніми роками значно наростила виробництво безпілотних літальних апаратів різного класу - від FPV-дронів до ударних систем середньої та великої дальності.

Аналітики вважають, що інтерес США до українських технологій пов’язаний із реальним бойовим досвідом їхнього застосування проти російських військ. Українські БПЛА зарекомендували себе як ефективні та відносно недорогі рішення у сучасній війні.

За оцінками військових експертів, передача технологій та можливе спільне виробництво відкриє Україні нові можливості для фінансування оборонної галузі, а також зміцнить стратегічне партнерство зі США.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим "розділом 333", який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам. Наразі фінансування виділили до осені 2026 року.