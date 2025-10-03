07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
Українські дрони для США: у Вашингтоні узгоджують умови передачі технологій, - WSJ

Боєць 14-го окремого полку БпАК. Фото: 14-й окремий полк БпАК
Україна готова поділитися зі Сполученими Штатами Америки технологіями виробництва та застосування безпілотників

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів, передає RegioNews.

За інформацією видання, угода передбачатиме виплату Україні роялті за використання технологій або інші форми винагороди. Цього тижня українська делегація перебуває у Вашингтоні, де обговорює деталі майбутнього партнерства.

Розглядаються два ключові варіанти:

  • створення українцями дочірньої компанії у США, яка зможе виробляти дрони на американській території;
  • або безпосередня купівля американською стороною українських безпілотників.

Майбутня угода вже отримала політичну підтримку з обох сторін - президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Експерти відзначають, що домовленість стане важливою віхою у відносинах Києва і Вашингтона в оборонній сфері. Україна останніми роками значно наростила виробництво безпілотних літальних апаратів різного класу - від FPV-дронів до ударних систем середньої та великої дальності.

Аналітики вважають, що інтерес США до українських технологій пов’язаний із реальним бойовим досвідом їхнього застосування проти російських військ. Українські БПЛА зарекомендували себе як ефективні та відносно недорогі рішення у сучасній війні.

За оцінками військових експертів, передача технологій та можливе спільне виробництво відкриє Україні нові можливості для фінансування оборонної галузі, а також зміцнить стратегічне партнерство зі США.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа планує згорнути фінансування за так званим "розділом 333", який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам. Наразі фінансування виділили до осені 2026 року.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
