В Киеве подорвали боевую часть вражеского дрона
В Голосеевском районе столицы взрывотехники совершили контролируемый подрыв боевой части беспилотника, сбитого во время вражеской атаки
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Об опасном предмете в лесопарковой зоне сообщили прохожие. На место выехали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа полиции.
Поскольку транспортировать боеприпас было слишком рискованно, его обезвредили на месте, соблюдая все требования безопасности.
Полицейские напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывоопасными, необходимо немедленно звонить на спецлинию 102.
Напомним, ранее в лесу в Киевской области робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ. Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.