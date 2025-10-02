10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
02 октября 2025, 11:27

В Киеве подорвали боевую часть вражеского дрона

02 октября 2025, 11:27
Фото: полиция
В Голосеевском районе столицы взрывотехники совершили контролируемый подрыв боевой части беспилотника, сбитого во время вражеской атаки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об опасном предмете в лесопарковой зоне сообщили прохожие. На место выехали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа полиции.

Поскольку транспортировать боеприпас было слишком рискованно, его обезвредили на месте, соблюдая все требования безопасности.

Полицейские напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывоопасными, необходимо немедленно звонить на спецлинию 102.

Напомним, ранее в лесу в Киевской области робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ. Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.

