Фото: полиция

В Голосеевском районе столицы взрывотехники совершили контролируемый подрыв боевой части беспилотника, сбитого во время вражеской атаки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Об опасном предмете в лесопарковой зоне сообщили прохожие. На место выехали взрывотехническая служба и следственно-оперативная группа полиции.

Поскольку транспортировать боеприпас было слишком рискованно, его обезвредили на месте, соблюдая все требования безопасности.

Полицейские напоминают: при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывоопасными, необходимо немедленно звонить на спецлинию 102.

Напомним, ранее в лесу в Киевской области робот-собака помог саперам найти кассетные боеприпасы после атаки РФ. Опасные суббоеприпасы саперы собрали и уничтожили на специальной площадке.